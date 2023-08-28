Резиденция Государственного музея-заповедника «Петергоф» открылась в Музее Мирового океана в день «Водной ассамблеи»

Экспозиционное пространство разместилось во Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана. Выставочный проект «Петергоф. Империя на море» подготовлен по материалам собрания музея-заповедника «Петергоф» и рассказывает о неразрывной связи империи и моря, о Петергофе как морской резиденции российских самодержцев, о морских традициях и викториях императорской России. Дополняют экспозицию первые экземпляры книг будущей библиотеки резиденции.

С.Г. Сивкова и Р.В. Ковриков в зале резиденции ГМЗ Петергоф во Фридрихсбургских воротах

Открыли резиденцию генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова и врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков. Первыми гостями стали представители дипломатического корпуса, члены регионального отделения РВИО и яхтсмены из Калининграда и северной столицы. Ранее резиденция Музея Мирового океана открылась в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» выставкой «Был бы флот, а гавани найдутся», созданной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Ассамблеи петровских музеев России. Выставка показывает историю корабельного дела петровской России в разных её уголках, а также работу энтузиастов из клубных объединений по сохранению петровского корабельного наследия.

Гости церемонии открытия

«Путь в большую Россию из Калининграда лежит через Балтику и Санкт-Петербург, и сейчас мы особенно сильно ощущаем нашу общность. Мы открываем здесь, в Музее Мирового океана, Петергофскую резиденцию, чтобы больше рассказывать о величии русских морских побед, связи императорской России с этой землей. Это новый формат музейного сотрудничества и большие возможности создавать новые интересные выставки и проекты для наших гостей», - отметила генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова, открывая новое выставочное пространство во Фридрихсбургских воротах.

«Когда два музея начинают работать вместе и делиться своим опытом друг с другом, рождается новая культурная инициатива. И это всегда нечто удивительное. Резиденция «Петергофа» в Музее Мирового океана только-только появилась, а мы уже разрабатываем концепции новых выставок», - сказал врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Зрители на набережной у корпуса Планета Океан

Еще одно совместное музейное начинание – яхтенный поход «Россия на Балтике», организованный музеями-заповедниками совместно с Федерацией парусного спорта Калининградской области и яхт-клубом Санкт-Петербурга. Яхты прошли расстояние от Калининграда до Санкт-Петербурга без заходов в соседние порты. Поход стал возрождением парусных регат на Балтийском море. Планируется, что со следующего года поход «Россия на Балтике» станет ежегодным и приобретет статус регаты. В этом году участники завершили поход на Морском фестивале «Водная ассамблея» - ежегодном мероприятии Музея Мирового океана, являющимся частью обширной программы по сохранению морского наследия России. Традиционный водный праздник включил парад исторических судов музея, водное шоу на флайбордах и байдарках, гребную регату «Миля «Витязя» и концертно-просветительскую программу на набережной.

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