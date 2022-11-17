История русской богемы в журналистике

Сам термин «богема» пришел к нам из Франции, на русский язык его можно перевести, как «цыганщина». Так называли разгульную жизнь молодых артистов и студентов, которые жили в Латинском квартале в Париже. Денег у них было мало, а стремления к красивой жизни — много. Интересно, что в России богемные нравы поначалу не прижились. Все наши писатели, поэты, актеры и другие представители искусства делали это с серьезными целями: поднимали философские вопросы, задумывались о народе, свободе, правах. И разгульный образ жизни был, скорее, исключением из правил. Но в конце XIX века начались изменения. В России стало зарождаться течение поэтов-символистов. Одним из главных идеологов которых стал поэт Валерий Брюсов. Он пропагандировал «жизнь сегодняшним днем», а главным благом считал – реализацию в искусстве. Это при нем в богеме стал популярным принцип «цель оправдывает средства» и то, что пороки и добродетели могут легко уживаться вместе. Представить такое у классиков русской литературы, разумеется, было невозможно. По-настоящему, русская богема раскрылась уже в XX веке у поэтов Серебряного века, в частности, Мариенгофа и Есенина. Основу русской богемы составили молодые поэты и актеры. Роль женщины в богемной тусовке резко возросла. Кем были женщины в русском искусстве раньше? Объектами поклонения и страсти. В богеме же женщины вышли на первые роли. Появилось множество известных актрис и поэтесс. Но, главное, все ключевые богемные мероприятия организовывали именно женщины. Мужчинам часто мешало легкомыслие, увлеченность только творчеством и соревнование с другими представителями богемы. Женщины устраивали поэтические вечера, театральные вечеринки, которые двигали вперед культурную индустрию в России.

Лариса Михайловна Рейснер из российского рода померанского происхождения, известного в Европе с XV века, любила блистать и покорять, причем это ей, как правило, удавалось. Яркая и талантливая женщина, у которой в 1916—1917 годах был роман с русским поэтом Серебряного века Н. С. Гумилёвым. В молодости Лариса Михайловна также любила издавать журналы. Историю одного из них коротко рассказал Владимир Злобин: «Однажды, взглянув на меня пристально, она сказала: — Знаете, у вас профиль Данте. Я буду вас звать Алигьери. Послушайте, Алигьери, давайте издавать журнал». В 1915 г. была первая мировая война, поэтому издательское дело было под пристальным вниманием, не говоря о финансовом вопросе.

В 1913 году, по утверждению Рейфмана, на прессу было наложено 372 штрафа на сумму 140 тысяч рублей, конфисковано 216 номеров, арестовано 63 редактора, закрыто 20 газет. Однако, он называет данное время «расцветом русской журналистики»; развернувшиеся разговоры о «свободе слова» и растущее недовольство репрессиями Министерства внутренних дел Российской Империи всколыхнули издателей и журналистов, вдобавок обеспокоенных готовящимся к опубликованию новым законом о цензуре. Последний был обнародован 20 июля 1914 года под названием «Временное положение о военной цензуре». Председатель Совета Министров И. Л. Горемыкин комментировал: «Военная цензура, просматривая предназначенный к выпуску в свет газетный материал, должна оценивать последний не с одной лишь узковоенной точки зрения, а и с общеполитической». Если ранее основным приоритетом военной цензуры было поддержание имиджа армии, то теперь главной задачей стало сохранение государственной тайны. Особому контролю подвергались фронтовые журналисты — был введён институт аккредитации, однако чёткой законодательной базы для данного рода журналистской деятельности не существовало, это в конечном итоге привело к тому, что в ходе Русско-японской войны противник получал массу сведений из русскоязычной периодики. Период Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) характерен усилением экономического давления правительства на издателей; так, большое количество журналистов подкупались, Министерство внутренних дел активно субсидировало и финансировало журналы, создавая лояльные власти издания. Была развёрнута пропаганда и сатира против воюющих с Россией государств — государственного строя, монархов, церкви Австро-Венгрии, Германии, Турции и даже православной Болгарии. Цензура упускала из виду, что это имело и обратный эффект, невольно наводя читателей на сопоставление с подобными явлениями в самой России, подогревая революционные настроения.

Итак, в 1915 г. издательство Журнала «Богема» разместилось в квартире отца Ларисы Михайловны — профессора Петроградского университета Михаила Андреевича Рейснера (1868-1928), социал-демократа по адресу Петроград, Загородный проспект 40, квартира 11.

Первый номер журнала «Богема», имевшего подзаголовок «Поэзия – Проза – Критика», выглядел вполне «декадентски». Формат похожий на альбом для рисования: примерно лист А4, положенный горизонтально. На обложке рисунок Александра Ивановича Гегелло (1891-1965 гг.), будущего автора памятника «Шалаш» в Разливе и вице-президента Академии архитектуры СССР в 1950-1953 гг.

Журнал открывался пышной декларацией, полной бури и натиска:

«Мы – Богема!

Беспокойная, бездомная, мятежная Богема, которая ищет и не находит, творит кумиры и разбивает их во имя нового божества.

В нас созревает творчество, которое жаждет прекрасной Формы.

И в этот момент, когда искусство терзают вопли и кривляния футуристов, надутое жеманство акмеистов и предсмертные стоны мистиков, когда храм превращен в рынок, где торгуют рекламой джингоизма, где справляют бумажную оргию за счет великой и страшной войны, – мы откладываем в сторону личины, бубенцы и факелы, пестрые лоскуться карнавала.

Мы обрываем свист, покидаем кабачки и чердаки, мы отправляемся в далекий путь искания новой Красоты, ибо в одной Красоте боевой меч всеутверждающего, жизненного «Да».

Красота венчает Форму.

Форму, вечно умирающую и вновь рождаемую, так как нет конца исканиям, и вечно в даль уходит божественная, недосягаемая Идея.

Вас, молодые, одиноко-ищущие, – мы зовем с собой на этот новый путь.

Вас зовет Богема, одна свободная среди несвободных, берущая жизнь, как царь, из своей муки и позора подобно женщине творящая Формы.

Придите к нам.

Мы – Богема!».

«С третьего номера, – вспоминал Владимир Злобин, – среди сотрудников началось «брожение» и нелады, в которых я разбирался плохо, но был неизменно на стороне Лариссы (он везде пишет ее имя с двумя «с» — А.). В конце концов мы с нею вышли из состава редакции, передав журнал главе «оппозиции», поэту Лозине-Лозинскому».

На протяжении всего периода в журнале публиковали свои произведения поэты и писатели Л. М. Рейснер, В. А. Злобин, А. К. Лозина-Лозинский, П. С. Езерский, А. С. Балагин, В. П. Холодковский; художники А. И. Гегелло, П. А. Шиллинговский, С. Скерновицкий, Л. В. Слендзинский, Л. В. Руднев, Н. В. Лермонтова и другие. Главными редакторами значились: А. А. Зуева и Г. Розов.

Журнал был закрыт «за вольномыслие» после шестого номера. В ноябре 1915 года был возрожден Рейснерами под названием «Рудин». Вышло 8 номеров до 1916 года.

В период контрреформации конца 1920-х годов начались гонения на представителей богемы, многие были расстреляны или высланы, а центр русского авангарда переместился частично в Париж и закончил своё существование в Сибири.

В советское время классическая богема стала отступать. После революции богачей, которые могли спонсировать весь богемный круг общения, уже не осталось. Да и богемный образ жизни при советской власти резко критиковался.

В 1927 — начале 1930-х годов в Ленинграде возникла группа писателей и деятелей культуры — Объединение Реального Искусства (ОБЭРИУ. В группу входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, Игорь Бахтерев, Дойвбер Левин. Нападки со стороны официозной критики, невозможность печататься заставили некоторых обэриутов переместиться в «нишу» детской литературы (Введенский, Хармс, Владимиров и др.). Многие участники ОБЭРИУ и их родственники были репрессированы, погибли в заключении.

Учитывая достаточно большой хронологический разрыв между следующим проявлением ленинградской неформальной культуры, Олег Аронсон называл «советской аристократией» следующих представителей, находившихся на попечении сталинского режима артистической среды, «официально утверждённой богемы», однако обозначим некоторые элементы богемности, которые он находит среди возрождённой (впервые с дореволюционных времён) интеллигенции, которая представляет «тот тип пассивного заговорничества, через который само сообщество формируется и обретает некий признак богемности». Советское интеллигентское «подполье» находилось в статусе неопределённости и одновременно незащищённости; в отношении же к власти одна её часть занимала пассивную критическую позицию, в то время как представители конфликтующей группы становились диссидентами. В том классическом виде богема, как образ жизни и мышления, была уничтожена.

В более поздний период появилась Советская Богема, как ее называют в книге Александра Васькина «Советская богема. От Лили Брик до Галины Брежневой», вот цитата: «При советской власти художникам и писателям не нужно было ходить на службу: наоборот, писатели, жившие хотя бы в относительном согласии с «генеральной линией» партии, могли ездить в загранпоездки и дома творчества, а художники обустраивали роскошные студии в Москве. И в столице было много кафе, ресторанов, неофициальных светских салонов — в общем, мест, в которых творческие люди встречались, общались… Ну, взять хоть иностранные посольства. В Спасопесковском переулке близ Арбата есть резиденция посла США, которая с 30-х годов именуется Спасо-хаус. С тех же тридцатых годов там проводились приемы. На одном из них, в апреле 1935-го, ждали даже Сталина! Он, правда, так и не приехал, зато пришли Михаил Булгаков с женой и много других государственных деятелей и людей искусства: Ворошилов, Тухачевский, Буденный, Сергей Прокофьев, Всеволод Мейерхольд, Леонид Леонов… Американцы достали тысячу роз в Финляндии, превратили одну гостиную в «колхоз» с живыми козами и медвежатами, в зоопарке взяли напрокат попугаев, фазанов и маленьких птиц-ткачиков. Красное французское вино, шампанское… Булгаков был впечатлен: этот «Весенний фестиваль» стал главным источником вдохновения, когда он придумывал великий бал у сатаны в «Мастере и Маргарите».

После войны ситуация кардинально изменилась. Возобновился кинематограф, поэты и прозаики свободно стали читать свои произведения на публику. А в 60-е годы богема пополнилась студентами и другими представителями университетской среды. Со временем происходит подъем престижа творческих профессий и богема становится элитой.

Тем не менее в советское время слово «Богема» и любые производные к нему были чужды партии и народу и никак не могли обрести официальность.

После окончания перестройки, в 1993 году было решено воссоздать «Богему» в журналистике, в 2016 г. Москластером (moscluster.com) было решено продолжить славную традицию и делать «Богему» как электронное СМИ, тогда и был выпущен первый выпуск журнала и загружен в российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Главным редактором стал член Союза журналистов России, Международной федерации журналистов Владислав Ананишнев. В качестве нового логотипа была выбрана плита из камня – гравюра, расположенная на титульном листе сдвоенного 5-6 номера 1915 г. Журнала «Богема».

На протяжении новой – уже электронной истории Журнал «Богема» становился информационным партнером Российского дворянского собрания, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Estet Fashion Week, проектов телеканала Fashion TV Russia и др.

В кризисном 2020 году Журнал стал лауреатом Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» 2020 при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, прошедшей концертном зале «Мир» в Москве.

В 2022 году российский видеохостинг Rutube верифицировал канал с видеоконтентом Журнала «Богема». И в этом же году Журнал «Богема» получил премию от недели моды в г. Санкт-Петербург (на своей исторической родине) Neva Fashion Week 2022 – 6 Neva Fashion Awards, а Москластер стал членом Ассоциации «Палата Текстиля и Моды» (г. Санкт-Петербург).

За всё время своего существования журнал создал вокруг себя целую экосистему:

Гала-показ Журнала «Богема» или Ga-La Boheme Fashion Show — член Ассоциации содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды» и лауреат Neva Fashion Awards 2022 (премия Neva Fashion Week) в номинации »Лучшее шоу»;

Система добровольной сертификации «Премия Журнала «Богема» или La Boheme Awards»;

Конкурс талантов La Boheme Contest или International Talent Contest, конкурс красоты — Miss La Boheme, дизайн-бюро -La Boheme Interior , обучение, модные бренды.

Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards и Гала-показ Журнала «Богема»/Ga-La Boheme Fashion Show стали не только культурными (вошли в реестр событий проекта Министерства культуры Российской Федерации – КУЛЬТУРА.РФ), но и профессиональными событиями.

В 2018 году Премия Журнала была в рамках Estet Fashion Week, в 2021 – закрывала Неделю трикотажной моды совместно с Ga-La Boheme Fashion Show, в начале 2022 — Moscow Fashion Fair (MFF) в Инновационном центре «Сколково», а в октябре 2022 г. Премия и Гала-показ Журнала закрыли день открытия Neva Fashion Week в г. Санкт-Петербург. 3 раза Гала-показ по эксклюзивному договору с Москластером проводилось в государственном учреждении «Центр творчества «На Вадковском» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы — в бывшем комплексе зданий «московского дворца» М.С.Кузнецова – короля дулевского фаянса Российской империи — поставщика императорского двора.

В рамках шоу проходил конкурс Общественной организации «Международный конкурс талантов» / Public organization «International Talent Contest». Отчёт об этих мероприятиях был размещён на государственном портале «Единый национальный портал дополнительного образования детей» (совместный портал Министерства культуры, Министерства просвещения и Министерства спорта Российской Федерации). Гала-показ открыл много новых имен деятелей моды и впервые опубликовал их имена, дал возможность для интервью.

За всю историю журнала в кадре видеоверсии Журнала «Богема» побывали и Вячеслав Зайцев, Юлия Далакян, Елена Супрун, Константин Гайдай, стилист Сергей Зверев, Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова и многие другие.

Москластер со дня своего основания в рамках корпоративной социальной ответственности проводит стажировки для молодых специалистов – студентов, заключены соглашения со многими государственными и частными ВУЗами с государственной аккредитацией. Об одной из таких стажировок на Неделях моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Estet Fashion Week написала Управа Хорошевского района города Москвы. Тем самым Москластер как издательство Журнала «Богема» сохраняет старую традицию, заложенную изначально в слове «богема» в Париже в первой половине 19 века в части помощи творческой молодежи и их продвижения на светских мероприятиях и профессиональном сообществе.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.