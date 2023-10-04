Сотни эскизов от художников, полторы тысячи квадратных метров стенных росписей, сюрреалистичные персонажи и точечная графика - рассказываем, чем завершился второй сезон Всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры», организованный Московским продюсерским центром (Моспродюсер) при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Весной, в рамках заявочной кампании, организаторы получили больше 500 заявок на участие в проекте от художников из 53 городов России. Из них победителями стали 15 авторов, работающих в самых разных техниках: от стрит-арта до точечной графики и коллажа. Героями их работ стали, персонажи и сюжеты известных произведений, таких как «Гамлет», «12 стульев», «Старик и море» и др., а также, собирательный образ героини русской сказки и известные личности - например, изображение поэта Роберта Рождественского можно увидеть в московской библиотеке № 221.

Художник Дмитрий Запылихин в Доме культуры «Берендей» создал роспись «Люди летают» - ее сюрреалистичные герои находятся в полете и призывают окружающих стремиться делать невозможное, смелее мечтать и творить. Работа Сергея Козликина «Это же Я» в ТКС «Товарищ» тоже подчеркивает: перед нами открыты все дороги, каждый человек по-своему уникален и может найти свой путь. Чтобы передать этот посыл, художник изобразил людей, парящих высоко над городом, и розового слона, который в общей концепции символизирует индивидуальность человека. Произведения всех 15-ти победителей проекта появились в 7 культурных центрах и 8 библиотеках столицы.

Дмитрий Запылихин, «Люди летают». Дом культуры «Берендей»

Дмитрий Запылихин, «Люди летают». Дом культуры «Берендей»

Сергей Козликин, «Это же Я». ТКС «Товарищ»

Сергей Козликин, «Это же Я». ТКС «Товарищ»

«Второй сезон проекта «Контуры Культуры» подарил городу оригинальные произведения и новые имена их талантливых авторов. Он дал хороший импульс к взаимодействию города с молодыми представителями культуры, а результат этой работы делает повседневную жизнь москвичей наполненной красотой и искусством. Каждый победитель проекта, опираясь на свой жизненный опыт, восприятие мира и воображение, изобразил личную, неповторимую историю, которая стала гармоничной частью интерьеров учреждений»,- отметила заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

Самой большой реализованной росписью стала работа опытного художника Ибрагима Шанаева, который в следующем году отметит свое 70-летие. Мурал «Космические ритмы» - его размер составил 150 квадратных метров - стал частью интерьера культурного центра «Салют».

Ибрагим Шанаев. Космические ритмы. КЦ «Салют»

Ибрагим Шанаев. Космические ритмы. КЦ «Салют»

Самый сложным в исполнении - эскиз художника Сергея Михайлова в культурном центре «Щукино». В технике точечной графики автор создал работу «Музыка любви» площадью около 100 квадратных метров, нанеся на поверхность тысячи точек маркером, толщина стержня которого всего 2 миллиметра. Это заняло у мастера три недели.

Сергей Михайлов, «Музыка Любви». Центр культуры и искусств «Щукино»

Сергей Михайлов, «Музыка Любви». Центр культуры и искусств «Щукино»

Степан Краснов, который стал победителем проекта уже второй раз, создал мурал «Наследие» в стиле неопуантилизм (живопись точками). Лучше всего его работа раскрывается, если смотреть на нее через призму смартфона: через его экран сотни точек объединяются в единое изображение.

Степан Краснов, «Наследие». Библиотека № 57 детская

Степан Краснов, «Наследие». Библиотека № 57 детская

«Реализуя этот проект, мы еще раз убедились, что у нас в стране много талантливых, самобытных художников, которые могут преображать привычные пространства и менять их восприятие. Эти люди из разных городов, они разного возраста, школ, техник, опыта и так далее. У нас прошел только второй сезон «Контуров Культуры», а мы отчетливо понимаем, сколько интересного и нового можно найти и создать в этом направлении – интеграции изобразительного искусства в общественные пространства. Хочу пригласить художников заполнить анкету в нашу базу #Моспродюсер и следить за новостями в соцсетях - мы готовим для вас много интересных проектов, интеграций и креативных коллабораций», - поделилась куратор, арт-директор Московского продюсерского центра Юлия Юрченко.

Всего в рамках второго сезона проекта художники создали более 1,5 тысяч квадратных метров стенных росписей: размер каждой из них составил от 65 до 100 квадратных метров.

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