Прием заявок на Международную премию «Культура онлайн» завершился 1 октября 2023 года. В этом году принято 300 заявок от участников из разных городов России и ряда других стран. За победу конкурируют сотни учреждений культуры, творческих союзов и объединений, блогеров и организаций, которые создали не просто проекты в мире культуры и искусства, но и привнесли в них инновационные современные технологии.

Лидером номинаций традиционно стала категория «Лучший просветительский проект», которая собрала 118 заявок.

Многообразие творческих подходов и нестандартных решений участников этого года поражало воображение. В числе заявок были путеводители и энциклопедии в формате онлайн, исторические мультсериалы, виртуальные выставки, обучающие видеоциклы, подкасты и лекции от музеев и блогеров. Представлено было также немало проектов с применением AR/VR-технологий, например, мобильные приложения и другие цифровые проекты в области культуры и искусства.

Как и в прошлом году, значительное число заявок на Международную премию «Культура онлайн» пришлось на онлайн-трансляции концертов и спектаклей через социальные сети и онлайн-платформы. Наибольшей популярностью у участников пользовалась площадка Вконтакте.

Теперь настало самое интересное: к обработке и оценке заявок уже приступает экспертный совет, который возглавляет Юрий Абрамович Башмет — альтист, дирижер, народный артист СССР. Также в состав совета вошли еще 6 видных деятелей культуры и искусства России:

Елена Юрьевна Головнина, генеральный директор Российского фонда культуры;

Михаил Аркадьевич Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки;

Анна Львовна Ялова, директор центрального выставочного зала «Манеж»;

Сергей Витальевич Емельянов, директор Национального драматического театра России (Александринского театра);

Юлия Николаевна Стрижак, директор Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина;

Александра Андреевна Звездина, руководитель направления по работе с сообществами VK в сфере культуры и искусства.

Победителей и финалистов экспертный совет будет определять по нескольким критериям: охват аудитории, инновационность, пользовательский опыт, масштабируемость и культурная ценность.

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