Просмотры хорроров выросли на 23%

Жанр ужасов традиционно демонстрирует устойчивую популярность, однако в начале весны аудитория стала выбирать хорроры особенно активно. Согласно аналитике, в период с 11 февраля по 11 марта интерес к мистическим историям вырос на 23% по сравнению с предыдущим периодом (январь-февраль). Эксперты «КИОН» связывают такой всплеск с выходом больших кинофраншиз и видеоигр в тематике ужасов. Кроме того, онлайн-кинотеатр регулярно пополняется новыми тайтлами, предлагая большое разнообразие фильмов для любителей пощекотать нервы.

Самыми популярными представителями «страшных» жанров на платформе за последний месяц стали: российский фантастический триллер «Голосовой помощник», мелодрама Люка Бессона «Дракула», французский хоррор «Спуск в бездну», экшн-триллеры «Из глубины» и «Охота на волков», а также канадский детективный триллер Осгуда Перкинса «Собиратель душ».

Анализ аудитории показывает, что хорроры и триллеры активно смотрят все категории зрителей, хотя небольшое преимущество остается за мужчинами: 53% зрителей жанра — мужчины, 47% — женщины. При этом интерес к этим жанрам сосредоточен прежде всего среди зрителей средних лет. Самыми активными стали две возрастные группы — 25–34 года и 35–44 года, которые демонстрируют наибольшую вовлеченность в просмотр.

Фильмы ужасов остаются одним из самых универсальных и востребованных жанров стриминга. Их смотрят как поклонники классических историй о вампирах и мистике, так и зрители, предпочитающие современные психологические триллеры и атмосферные хорроры. Рост интереса к таким фильмам подтверждает, что зрители всё чаще выбирают контент, способный вызвать сильный эмоциональный отклик.