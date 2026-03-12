Названы самые ожидаемые видеоигры по книгам

Книжный сервис «КИОН Строки» и журнал «Мир фантастики» провели опрос среди более чем 1200 респондентов и выяснили, что интерес к видеоиграм по мотивам литературных произведений в России остается крайне высоким. 76% участников исследования заявили, что были бы заинтересованы в игре по любимой книге, а самой желанной адаптацией участники опроса назвали роман Сергея Лукьяненко «Ночной дозор».

Исследование показало, что аудитория воспринимает игры не только как развлечение, но и как полноценный инструмент вовлечения в литературу. Так, 80,6% респондентов считают, что видеоигры помогают популяризировать чтение. Самой любимой игрой по мотивам книги у участников опроса стал «Ведьмак» по произведениям Анджея Сапковского — его выбрали 70,3% респондентов. На втором месте — Harry Potter / Hogwarts Legacy с результатом 8,1%. Далее следуют Middle-earth по произведениям Дж. Р. Р. Толкина и Alice: Madness Returns по мотивам Льюиса Кэрролла — по 6,5% у каждой игры. Реже респонденты называли The Call of Cthulhu по Говарду Лавкрафту (3,7%) и серию Sherlock Holmes по Артуру Конан Дойлу (2%).

Главным фактором привлекательности таких игр участники опроса назвали интересных персонажей и сюжет — этот вариант выбрали 56,9% респондентов. Еще 28% отметили, что для них особенно важно, когда игра точно передает атмосферу книги. Открытый мир как ключевое преимущество выделили 10,6% опрошенных, геймплей — 11,8%, графику — 4,5%.

Если говорить о произведениях, которые аудитория хотела бы увидеть в формате видеоигры, то лидером стал «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко — его выбрали 17,4% респондентов. На втором месте — «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина (14,2%), на третьем — Берсек Кэнтаро Миуры (11,3%). В число самых желанных будущих адаптаций также вошли «Три мушкетёра» Александра Дюма (7,3%) и «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (6,5%).

Респонденты довольно четко представляют и то, какой должна быть удачная игра по книге. Наиболее востребованным жанром стала RPG — ее выбрали 57,5% участников опроса. Еще 33,2% отдали предпочтение формату экшен-приключения. Существенно меньший интерес вызвали хоррор и визуальная новелла — по 5,3%, а также стратегия (4%) и шутер (2%).

Главным элементом, который, по мнению аудитории, необходимо сохранить при переносе книги в игровой формат, стала атмосфера и мир произведения — этот вариант выбрали 66% респондентов. Далее следуют характеры персонажей (14,6%), сюжет (14,2%) и авторские идеи (12,6%). Визуальный стиль назвали приоритетом 6,5% участников исследования.

Отвечая на вопрос, почему именно те или иные книги заслуживают адаптации в игровом формате, респонденты чаще всего говорили о богатом и проработанном мире — этот вариант набрал 32,2%. Еще 22,9% участников отметили возможность создать по-настоящему атмосферную игру, а 16,3% указали на уникальные магические или технологические системы, которые можно интересно реализовать в игровых механиках.

Для 12,7% опрошенных важны глубокие идеи и философия произведения.

Результаты опроса показывают: сегодня читающая аудитория ждет от игровых адаптаций не формального пересказа сюжета, а полноценного погружения в литературную вселенную — с узнаваемой атмосферой, сильными героями и возможностью прожить историю изнутри.