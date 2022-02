X ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ THE ART NEWSPAPER RUSSIA ОБЪЯВИЛА ЛОНГ-ЛИСТ НОМИНАНТОВ

Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист ежегодной Премии – в этом году церемония юбилейная и пройдет в десятый раз. В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад»

Согласно регламенту Премии The Art Newspaper Russia, в каждой категории лонг-листа по семь номинантов. Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.

«Эта наша Премия — юбилейная, итог десяти лет работы. И мне кажется, мы во многом преуспели. Арт-процессы обладают сильной инерцией. Может, их непросто запустить, но остановить невозможно. Наша Премия — часть арт-процесса, можем только порадоваться ее жизнестойкости и перманентной актуальности». Милена Орлова, главный редактор The Art Newspaper Russia: «Наша Премия будет вручаться в десятый раз. За эти годы случился качественный скачок в художественной сфере. Мы наблюдаем настоящий расцвет музеев, как в столицах, так и в регионах. Появились новые, гораздо более высокие стандарты художественных выставок, удивляющих публику не только набором произведений, но и экспозиционным дизайном. Мы рады, что нам есть из кого выбирать номинантов и в реставрации, и в издании книг по искусству. Наконец, нельзя не порадоваться, что появляются все новые частные инициативы, связанные с искусством, люди, которые вкладывают средства в развитие нашей культуры. Наш лонг-лист — лишь верхушка этого культурного айсберга», – рассказывает издатель международной сети The Art Newspaper, учредитель ежегодной Премии The Art Newspaper Russia Инна Баженова.

В лонг-листе Премии в номинации «Музей года» заявлены: Государственный исторический музей; Мультимедиа Арт Музей, Москва; Государственная Третьяковская галерея; Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»; Нижегородский государственный художественный музей; Государственный Эрмитаж и Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. На звание «Выставка года» претендуют: «Азбука шедевра. Русские гении от первой до последней буквы» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим»; «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии» в Государственном историческом музее; «Бывают странные сближенья» в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; «Илья Репин (1844–1930). Изображая русскую душу» в парижском Пти-пале; «Линия Рафаэля. 1520–2020» в Государственном Эрмитаже; «Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж» в Новой Третьяковке; а также «Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма.

В лонг-лист в номинации «Книга года» вошли следующие издания: «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» (каталог выставки Музея Москвы); «Государственная Третьяковская галерея: каталог собрания. Древнерусское искусство X–XVII веков. Иконопись XVIII–XX веков»; «Дизайн сегодня» Марии Савостьяновой; «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» (каталог выставки Музея русского импрессионизма); «Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн» Александры Новоженовой; «На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена»; «Русское искусство конца XIX — начала XX века» из серии «Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева».

В номинацию «Реставрация года» включены Дом культуры «ГЭС-2», фасады особняка Саввы и Зинаиды Морозовых на Спиридоновке, шлем Ярослава Всеволодовича из Оружейной палаты. Кроме того, в лонг-лист вошли Театр Гонзаги в Архангельском, фабрика-кухня завода им. Масленникова в Самаре, интерьеры Михайловского замка и фасады Казанского собора в Санкт-Петербурге.

В номинации «Личный вклад» в этом году в лонг-листе коллекционеры и меценаты Михаил и Елена Карисаловы, Андрей Малахов, Александр Мечетин, Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский, Марианна Сардарова и Андрей Чеглаков. Полный список номинантов можно найти ниже.

Церемония вручения X ежегодной Премии The Art Newspaper Russia состоится 6 апреля 2022 года в Гостином Дворе в Москве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru