Public Talk и благотворительный розыгрыш в поддержку фонда «Синдром Любви» прошли в палатах на Льва Толстого

В исторических палатах на Льва Толстого состоялся Public Talk и благотворительный розыгрыш, приуроченные ко Дню защиты детей. Тема дискуссии — «Счастливое детство или трудности. Что на самом деле причина успеха» — собрала сильных женщин из мира искусства, медиа и бизнеса, чтобы поговорить о влиянии детского опыта на путь взрослого человека.

В обсуждении приняли участие:

Екатерина Зинченко, социальный предприниматель, основатель бренда Pure Sense

Ксения Ферзь, культуролог, журналист, имидж- и этикет-инструктор

Анастасия Лименко, прима-балерина театра Станиславского и Немировича-Данченко

Модератором вечера выступила Ульяна Кашапова — психолог, автор психологической игры «Магнит» и постоянный колумнист в российских СМИ.

Особое внимание гостей привлёк благотворительный розыгрыш, в рамках которого можно было выиграть:

авторскую картину Маши Янковской

билеты на литературные чтения, проход за кулисы и книгу с автографом от Александра Цыпкина

ужин с шеф-поваром Давидом Челидзе в одном из его ресторанов — Hedonist (Москва) или Kinkally (Лондон), рекомендованных гидом Michelin

Также специально для мероприятия подопечные фонда «Синдром Любви» подготовили серии детских рисунков. Изображения были напечатаны в формате открыток с QR-кодом на обратной стороне, через который можно было сделать пожертвование.

Поддержать инициативу пришли известные деятели культуры и искусства: Сергей Романович, Мария Янковская, Серафима Низовская, Ирина Леонова, Екатерина Величкина, Ксения Качаева, Анна Мурашева и Вероника Левенец.

Все средства, собранные в рамках вечера, направлены на помощь детям с синдромом Дауна, находящимся под опекой фонда «Синдром Любви».