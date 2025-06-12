Музей-заповедник «Царицыно» представил выставку «Урал: металл и камень»

Экспозиция – не то что красива, она роскошна, ибо на ней представлены образцы ювелирного искусства Екатеринбурга/Свердловска. Уральские горы богаты самоцветными камнями. Малахит, гранат, изумруд – всё это богатство Урала, которые мы знаем и помним по знаменитым Бажовским сказам.

Залы выставки посвящены относительно недавней истории ювелирного искусства на Урале (хотя обрабатывать камни на данной территории стали ещё XVIII-XIX веках). Изделия 1950-х годов, выполненные ювелирами тогдашнего Свердловска можно увидеть на экспозиции. Конечно, есть драгоценные украшения, посвящённые Уралу литературному – произведениям Павла Бажова, Вячеслава Шишкова.

Двумя сотнями украшений из золота, серебра, мельхиора, нейзильбера и никеля, украшенные топазами, гранатами, дымчатым кварцем, цитринами, аквамаринами, обсидианом, бирюзой и другими камнями, можно только любоваться. Подобные произведения ювелирного искусства не единожды принимали участие на международных выставках. Так, например, на экспозиции можно увидеть яшмовую брошь «Кавказ» Леонида Устьянцева, бывшую на выставке в Париже. Современные уральские мастера не отстают от предшественников. В настоящее время наблюдается разнообразие как ювелирных школ, так и техник. Выставка интересна как взрослому посетителю, так и детскому (предусмотрены интерактивные и тактильные зоны).

Марина АБРАМОВА