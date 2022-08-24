На ВДНХ открылся обновленный национальный павильон Республики Беларусь

23 августа национальный павильон Республики Беларусь на ВДНХ открылся после модернизации. Внутренние пространства стали выглядеть как современный шоурум, оснащенный большими цифровыми экранами. Это позволит расширить потенциал обновленного павильона как торгово-выставочной площадки для продвижения белорусских товаров как в России, так и в других странах.

В торжественной церемонии открытия обновленного павильона приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой, генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров. На мероприятии также присутствовали представители Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности («Беллегпром»).

После реновации и технического переоснащения павильон представляет собой светлое и современное пространство. Здесь можно организовывать специализированные выставки и презентации предприятий всех отраслей белорусской промышленности в цифровом формате.

Также в обновленном павильоне открылся отдел «Мерч Первого». В магазине представлена к продаже продукция с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Когда в 1935 году Совнарком СССР принял постановление о создании в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), то одним из первых был возведен павильон для демонстрации достижений Белорусской ССР. Он был построен в 1937 году по проекту архитектора Григория Мильчука и представлял собой деревянное здание, очертаниями напоминавшее просторный крестьянский дом. Первоначальное его название — павильон «Белорусской ССР, Западной, Калининской, Ивановской, Ярославской областей». Однако в таком виде он простоял всего два года.

В 1939 году строение снесли, а для павильона «Белорусская ССР» к 1941 году выстроили просторное здание, с левой стороны от главного павильона. Над его проектом работали выдающиеся советские архитекторы Василий Симбирцев и Виктор Балихин, который участвовал в строительстве ВСХВ еще с 1937 года.

Во время Великой Отечественной войны павильоны ВСХВ законсервировали, а в некоторых разместили цеха военно-ремонтного завода №20. Жилой фонд выставки занимали рабочие и служащие военно-оборонных предприятий. В 1948 году Совет министров принял решение возродить ВСХВ и там развернулась большая реконструкция. Павильон «Белорусская ССР» был практически выстроен заново по проекту белорусских архитекторов Григория Захарова и Зинаиды.

Главным акцентом павильона являлась и до сих пор остается круглая башня, увенчанная монументальной скульптурой «Родина» работы белорусского скульптора Андрея Бембеля — женщина с венком на голове, держащая сноп пшеницы. Другим венком она награждает весь советский народ в благодарность за свое спасение в годы Великой Отечественной войны. На втором ярусе башни павильона располагаются пять аллегорических скульптур: механизатора, колхозницы со снопом, охотника, доярки и ученого-агронома.

В 1964 году павильон стал называться «Электротехника». Эту надпись разместили на фризе над колоннадой, а с обратной стороны здания появилась пристройка из стекла и металла. Внутренне убранство было сильно упрощено, ликвидированы национальные мотивы. В экспозиции была представлена история электротехнической промышленности в СССР, начиная от плана ГОЭЛРО и заканчивая новейшими разработками советских ученых, конструкторов и изобретателей. В павильоне можно было увидеть макеты крупнейших в мире гидро- и турбогенераторов, образцы кабелей и оборудование для электрифицированного транспорта.

С начала 1990-х годов здание использовалось как торговый павильон.

В 2010 году президент России Владимир Путин предложил странам СНГ взять бывшие павильоны республик СССР в аренду на 50 лет за символическую плату — 1 рубль в год, а взамен за свой счет восстановить прежний вид зданий. Белоруссия открыла свой отремонтированный павильон одной из первых. Реставрационные работы, завершившиеся к 2015 году, частично вернули зданию исторический облик. Так, удалось восстановить отделку колонн второго ряда с красочными гирляндами плодов и цветов.

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