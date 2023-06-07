«Пушкин и… Михайловское»: на Иви вышел анимационный сериал о великом поэте

Анимационный сериал «Пушкин и… Михайловское» повествует об удивительных приключениях в фантазийном мире известного писателя. Проект создан Благотворительным фондом «Общество друзей Пушкиногорья» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин впал в немилость царю-батюшке и был отправлен в ссылку в родовое гнездо в селе Михайловское. Здесь, на природе, великий поэт загрустил: после блестящего Петербурга, не был рад он ни вкусной клубнике, ни живописным окрестностям. Гений русской литературы даже отказывался брать в руки перо!

Но однажды ночью приунывший Александр Сергеевич встречает самую настоящую русалку! Сказочная героиня помогает поэту найти новое творческое вдохновение, а также стать частью удивительных и волшебных приключений в Михайловском.

Весёлый и озорной мультсериал был создан по идее художника Игоря Шаймарданова при поддержке музея-заповедника «Михайловское».

Каждая серия, полная доброго юмора и волшебства, увлекательно познакомит с богатым наследием поэта, его ярким творческим миром и просто заставит улыбнуться занимательной истории. Среди героев сериала существуют и реальные персонажи – Арина Родионовна, Пущин, Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, Анна Керн, министр Нессельроде, агент Бошняк.

Село Михайловское представлено в сериале как место, где реальность перемешивается с фантазией, благодаря чему здесь легко столкнуться с героями русских сказок, с гениями других стран и времен или с героями произведений самого Пушкина.

На протяжении 52 серий зрители увидят духовную трансформацию героя. Оказавшись в Михайловском вопреки своей воле, желая продолжить веселую столичную жизнь, полную впечатлений, Пушкин сопротивляется деревенскому заточению, но постепенно влюбляется в размеренный уклад, природу и обитателей Михайловского. Меняются и времена года, символически отвечая состоянию души поэта. К финалу герой осознает свой дар как служение, задумывается о семейной жизни и прозревает свою судьбу.

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