РГБИ открывает выставку «Очарованные фильмой. «Аэлита»»

18 апреля в 17:00 в Голубом зале РГБИ пройдет вернисаж «Очарованные фильмой. “Аэлита”», выставки, которая подготовлена РГБИ, кафедрой сценического костюма Школы-студии МХАТ при участии Музея кино и Музея МХАТ.

Cто лет назад на киностудии «Межрабпом-Русь» начались съемки «Аэлиты» – первого советского научно-фантастического фильма, уникального по производственному размаху и затратам для киноиндустрии Советского Союза. Режиссер Яков Протазанов собрал поистине звездную команду. «Марсианские» декорации Виктора Симова и костюмы Исаака Рабиновича и Александры Экстер (созданные при участии Надежды Ламановой) были выполнены в конструктивистском стиле.

Директор РГБИ А.А. Колганова: «Мы всегда с трепетом ждем выпускных работ студентов кафедры сценического костюма Школы-студии МХАТ, а в этом году тем более еще и потому, что выставка «Очарованные фильмой. “Аэлита”» – последняя из больших экспозиций, представленных в стенах РГБИ перед закрытием библиотеки для ремонта и реставрации здания. Совсем скоро РГБИ переедет в Библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Приглашаем использовать последнюю на несколько будущих лет возможность посетить нашу выставку в уникальных интерьерах родного для библиотеки пространства».

На выставке зрители увидят не только эскизы, костюмы и аксессуары, орнаменты и образцы тканей, но и фрагменты декораций, архивные фотодокументы 1920-х годов из фондов Музея кино, студенческие технологические чертежи и схемы, позволившие сегодня вернуться в нэповскую Москву и даже «побывать» на Марсе.

Экспозиция открыта с 13 апреля по 29 мая 2023 года

Вход свободный.

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