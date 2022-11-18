Игорь Бутман открывает фестиваль «Будущее джаза»

Самый молодёжный проект Народного артиста России Игоря Бутмана в этом году пройдёт в десятый раз и посвящен 100-летию российского джаза! По традиции главной площадкой фестиваля станет Концертный зал им. П.И.Чайковского, где 24 ноября молодые музыканты выступят с всемирно известным Московским джазовым оркестром под управлением маэстро.

Событие вновь соберет на одной сцене перспективных музыкантов нового поколения, никогда прежде не игравших вместе. В этом году на «Будущем джаза» выступят: вокалисты Сандра Фракенберг и Артём Хрущалин, саксофонисты Анатолий Келе и Юрий Псянчин, гитарист Святослав Епифанов, контрабасист Михаил Дмитриев, барабанщик Даниил Морозов и пианист Григорий Иванов.

Этот проект поистине уникален: именно здесь молодые музыканты творят историю современного джаза. За прошедшие годы Фестиваль представил московской публике Олега Аккуратова, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэна Шермана, Марка Уитфилда, А Бу, Расселла Холла, Джейка Лабацци, Джулиуса Родригеса, Филипа Норриса, Викторию Каунову и многих других молодых талантливых исполнителей.

Ежегодно, помимо своих собственных проектов участники «Будущего джаза» представляют на сцене Концертного зала им. П.И.Чайковского уникальные музыкальные номера совместно с Народным артистом России Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Московский джазовый оркестр, Квинтет и Квартет, которые за почти два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

За более 20 лет существования Московский джазовый оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Коллектив регулярно представляет Россию на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

23 и 25 ноября концерты участников Фестиваля пройдут в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.

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