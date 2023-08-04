Музыкальная новинка от Riki Musiс и дуэта М&A, создателей хита «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш»

Музыкальный лейбл Riki Music представил новый продюсерский проект с группой M&A. Популярные исполнительницы близнецы Мария и Анастасия, чьи треки в сети набирают многомиллионные просмотры, выпустили новый сингл – «ОТСЫЛКА».

Участницы группы M&A – не только популярные блогеры, общее количество подписчиков в их соцсетях превышает 23 миллиона, но и талантливые исполнительницы. В своём творчестве они экспериментируют с жанрами и не стесняются использовать так называемые «вирусные» темы, под которые снимают видео не только подростки, но и звёзды шоу-бизнеса.

Помимо «Симпл димл», девушки выпустили такие хиты как «ЯБогиня», «Новичок», Press и другие. M&A активно сотрудничают с крупными российскими компаниями и сетевыми брендами, создают яркие коллаборации, снимают клипы и выступают в телеэфире. Новый сингл – «ОТСЫЛКА» впервые выходит в рамках сотрудничества с музыкальным лейблом Riki Music.

«Трек очень ироничен. Это словно выжимка самых трендовых явлений в массовой подростковой культуре. От тех же попитов до популярных телешоу. Коктейль из многообразия медиашума, окружающего нас сегодня. Тот, кто разбирается, может попробовать сосчитать, сколько отсылок кроется в песне. Это микс веселья, молодости и самоиронии», - прокомментировал Олег Трояновский, музыкальный продюсер ГК «Рики».

Сингл «ОТСЫЛКА» доступен с 4 августа на всех музыкальных площадках.

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