Пять постановок Театра танца TODES, которые стали легендой

Когда речь заходит о танце, имя TODES звучит как синоним виртуозности, страсти и невероятной энергетики. Этот легендарный театр, основанный Аллой Духовой, уже 12 лет покоряет сердца зрителей по всей стране и за ее пределами, создавая постановки, которые становятся настоящими произведениями искусства. От завораживающих хореографических номеров до масштабных шоу, каждая работа TODES – это погружение в мир эмоций, рассказанный языком тела.

Сегодня, в день рождения театра, мы хотим поделиться с вами нашим выбором – пятью самыми яркими и запоминающимися постановками, которые, на наш взгляд, наилучшим образом демонстрируют уникальный стиль и талант этого прославленного коллектива. Приготовьтесь к путешествию по миру танца, где каждый шаг – это история, а каждое движение – откровение!

«Мы из будущего»

Уникальное сочетание футуристической хореографии, передовых технологий и яркой сценографии создают захватывающее путешествие в мир будущего. В постановке участвуют 54 талантливых артиста, чье мастерство и энергия помогают погрузиться в фантастические миры, где роботизированные персонажи сочетают в себе чувства и обаяние, а визуальные эффекты и музыка усиливают ощущение волшебства и инноваций. Особое внимание заслуживают визуальные эффекты и технологические решения, превращающие спектакль в настоящий синтез искусства и современных достижений, вызывающий у зрителя чувство, будто он попал в будущее, где технологии и искусство сливаются воедино. Главной изюминкой спектакля является его способность вдохновлять и расширять границы воображения, подчеркивая вечные ценности — любовь, дружбу и эмоции.

«Танцуем любовь»

Бурлящая энергетика красоты и молодости, искрометный юмор, уникальная хореография и режиссерский поиск Аллы Духовой. Захватывающая романтическая постановка дарит зрителю незабываемый вечер, наполненный чувствами, эстетикой и восхищением танцевальным и актерским талантом. Герои танцевальной постановки молоды и прекрасны. Им предстоит покорить город больших возможностей, который, как старый и вредный насмешливый дед, подкинет им не одно испытание. Двое влюбленных пройдут через все перипетии и соблазны, что подкинет им судьба. Но вот удастся ли им сохранить свою любовь?

ATTЕNTION

Это зрелищный танцевальный спектакль, который перевернёт ваши представления о возможностях хореографии. Каждый номер этого пластического спектакля – отдельный мир со своей уникальной историей. История двух влюбленных, рассказанной через танец. Не проронив ни единого слова, артисты в танце расскажут о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, покажут пламенную страсть и безграничное счастье.

Совершенно особенная постановка о неудержимой силе любви и невероятной красоте жизни завоевала любовь зрителей театра TODES, который в этом году празднует юбилей – 10-летие. События, которые развернутся на сцене заставят сердце биться быстрее и сопереживать героям.

«И приснится же такое…»

Незадачливый главный герой опаздывает на свой рейс и в ожидании другого вылета засыпает в аэропорту. А мы погружаемся в его сны и мечты о прекрасных путешествиях…

В мгновение ока меняются времена и страны. Нежность и романтика утреннего Парижа сменяются взрывной энергией Дикого Запада, а тихая гармония Китайской провинции Шаолинь – роскошью и блеском Венеции. Прямо на ваших глазах Казанова соблазняет роскошную даму, а заклинатель змей исполняет свой таинственный танец. В загадочном мире сна найдется место любви и ревности, обидам и примирению, и конечно же, счастью!

Безупречная сценография спектакля создана заслуженным хореографом и руководителем Театра Танца TODES Аллой Духовой. Зрители называют это постановку спектаклем-путешествием по волнам воображения к собственным мечтам.

«Волшебная планета»

Это увлекательное путешествие по сказочной стране восхищает не только детей, но и их родителей. Это красивая танцевальная история, которая переносит в реальность наши самые любимые сказки! Принцы и принцессы, милые зверушки, невиданные чудеса и волшебники — все эти персонажи не заставят сомневаться в своей подлинности.

«Волшебная планета» — поучительная сказка о преданных друзьях, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться от своей мечты, это история о том, что добро всегда одержит победу над злом! Всегда!

Спектакль легендарного хореографа Аллы Духовой очень высокого профессионального уровня. До мелочей продуманные костюмы, фееричное световое шоу, чудесная музыка и безупречная хореография артистов балета TODES, без сомнения, подарят незабываемые впечатления.

Фото предоставлено пресс-службой Театра танца Аллы Духовой TODES