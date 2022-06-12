Пять веков русской иконописи впервые станут доступны публике

25 июня в Музее русской иконы имени Михаила Абрамова откроется выставка «Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина». В выставке участвуют 320 икон из личной коллекции Игоря Сысолятина, которые показывают становление русской иконописи в течение пятисот лет. Большая часть работ будет представлена широкой публике впервые, так как основу коллекции составили произведения, проданные или вывезенные за границу многие десятилетия назад и вернувшиеся в страну усилиями коллекционера.

В экспозицию вошли оригинальные иконы, представляющие практически все русские школы и художественные стили: написанные в столицах искусства Руси XV–XVI веков, новооткрытые иконы строгановских мастеров, работы изографов Оружейной палаты и их последователей, яркие провинциальные образцы XVII столетия, эффектные представители эпохи барокко из Москвы, Великого Устюга и Кинешмы, произведения из старообрядческих регионов, искусство иконников Палеха и Мстёры и работы мастеров второй̆ половины XIX-начала XX века. Выставка показывает многообразие русской иконописи от классических средневековых памятников до стилистических экспериментов предреволюционных десятилетий, отражающих изменение древних традиций в новых культурных условиях.

Особое место в экспозиции занимают шедевры XV века, «Распятие» — редчайший для своего времени пример эпистиля, и выдающийся образец парной иконографии из коллекции известного московского старообрядца Егора Егорова — «Святители Никита и Иоанн, епископы новгородские», XVI века. «Святители» находились в собрании Государственной Третьяковской галереи и были проданы советским правительством за границу в 1930-е годы. «Распятие» экспонировалось за рубежом в рамках выставки Игоря Грабаря «Знакомство западного мира с русской иконой», после которой не вернулась домой. Еще один выдающийся образец, любимый молельный образ последней императрицы Александры Федоровны, триптих «Богоматерь знамение Серафимо-Понетаевская с избранными святыми и праздниками», 1910 г. Это икона авторства последнего царского изографа Николая Емельянова и мастерской Фаберже. Императрица подарила ее полковнику Дмитрию Ломану в честь окончания строительства царскосельского Фёдоровского собора. Кроме них, на выставке будут представлены и другие важные для истории России образы из государственных собраний, известных храмов, семейных коллекций, включая личные иконы императорской семьи.

Коллекция Игоря Сысолятина – одно из крупнейших частных собраний икон, которое насчитывает более тысячи произведений, обладающих высокой исторической или художественной ценностью и охватывающих многообразие течений русской иконописи.

Куратор выставки – Александр Преображенский, специалист по истории иконописи, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания. «Все образы в экспозиции, несмотря на скудность исторических данных о некоторых из них, подлинные представители иконописных школ, что читается по сюжетному составу, композиции», – отмечает господин Преображенский.

Выставка продлится до 1 октября.

Где? Москва, Гончарная ул., д. 3, стр. 1.

Фото – сайт www.russikona.ru

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