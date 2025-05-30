Пятый канал получил награду за проекты по развитию промышленного туризма

Пятый канал стал победителем в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». Награду вручили в номинации «Лучший проект по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей» за организацию и проведение экскурсий в Телецентре. Сегодня Пятый занимает одну из лидирующих позиций по количеству посетителей среди компаний, для которых экскурсионное направление не является профильной деятельностью.

Эта победа стала заслуженным признанием высокого уровня экскурсионной активности канала. Члены жюри отметили качество подготовки экскурсионных маршрутов, интересный формат подачи материалов и активное вовлечение участников в процесс знакомства с миром телевидения, его историей и современным форматом работы.

Светлана Кузьмина, директор по обеспечению внеэфирной деятельности Пятого канала, куратор проекта:

— Наши экскурсии — не просто знакомство с закулисьем телевидения и профессиональными секретами. Это уникальная возможность окунуться в богатейшую историю нашей индустрии, ощутить дух прошлого и плавно перейти в настоящее современного и успешно развивающегося телеканала. Пятый продемонстрировал невероятно высокие показатели посещаемости. Было приятно видеть в глазах коллег восторг и восхищение нашими результатами.

Экскурсионная программа Пятого канала существует с 2019 года и включает различные мероприятия, доступные как взрослым, так и детям. Посетители знакомятся с основными этапами производственного процесса, включая работу студий и аппаратных, изучают устройство камер и микрофонов, пробуют себя в нескольких телевизионных профессиях – телеведущий, режиссёр аппаратной, редактор суфлера и корреспондент. Участники получают уникальный шанс увидеть телевидение изнутри.

С каждым годом интерес к экскурсиям только растет. В 2019-м Телецентр посетило почти шесть тысяч человек. В телевизионном сезоне 2021-2022 число экскурсантов выросло до 18,5 тысяч. А в этом сезоне 2024-2025 популярность экскурсий достигла рекордных показателей, собрав порядка 23,5 тысяч молодых людей и ещё 1,7 тысяч взрослых.

В 2023 году успешный петербургский опыт повторили в Москве с представителями бизнеса и партнерами канала. Тогда креативный подход к экскурсионной теме оценили и эксперты ивент-индустрии. Пятый стал обладателем сразу трех наград ежегодного конкурса «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР».

Также Пятый канал весной этого года вместе с открытой киностудией «Лендок», туроператорами Санкт-Петербурга и специалистами Городского туристско-информационного бюро активно участвовал в формировании нового туристического продукта. Он познакомит жителей и гостей Петербурга с историей появления кинематографа Северной столицы. Работа велась в рамках обучения по Всероссийской программе «Открытая промышленность».