«Spring in the city: Бах, Вивальди, Пьяццолла» концерт в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

28 мар­та 2021 года в Кафед­раль­ном собо­ре свя­тых Пет­ра и Пав­ла состо­ял­ся кон­церт «Spring in the city: Бах, Виваль­ди, Пьяц­цол­ла». В про­грам­ме вече­ра про­зву­ча­ли шедев­ры клас­си­че­ской музы­ки и попу­ляр­ные сочи­не­ния ком­по­зи­то­ров ХХ века в испол­не­нии ансам­бля боль­шо­го исто­ри­че­ско­го орга­на, сак­со­фо­на и гитары.

Откры­ла кон­церт музы­ка Виваль­ди. Про­зву­чит пер­вая часть одно­имен­но­го кон­цер­та из зна­ме­ни­то­го цик­ла «Вре­ме­на года». Самое роман­тич­ное вре­мя года, про­ни­зан­ное теп­лы­ми луча­ми солн­ца и аро­ма­та­ми пер­вых цве­тов, вдох­нов­ля­ло мно­гих ком­по­зи­то­ров, и для сво­ей про­грам­мы музы­кан­ты выбра­ли неж­ный «Под­снеж­ник» из «Вре­мен года» Чай­ков­ско­го и изу­ми­тель­но кра­си­вые пье­сы Эдвар­да Грига.

Мости­ком от клас­си­ки к совре­мен­но­сти ста­ла музы­ка Иоган­на Себастья­на Баха в пере­ло­же­нии для боль­шо­го ансам­бля сак­со­фо­нов. Вто­рая часть про­грам­мы — попу­ляр­ные сочи­не­ния ХХ века, создан­ные в раз­ных частях нашей пла­не­ты. Сюи­та «Шан­нон» ирланд­ско­го ком­по­зи­то­ра Киа­ра­на Фар­рел­ла вдох­нов­ле­на поэ­тич­ны­ми леген­да­ми о самой длин­ной реке Ирлан­дии. Фран­цуз­ский ком­по­зи­тор и муль­ти­ин­стру­мен­та­лист Мати­ас Дюплес­си запе­чат­лел в зву­ках Апа­лач­чи, кото­рые осо­бен­но пре­крас­ны вес­ной. Рит­мы Южной Аме­ри­ки зву­чат в музы­ке арген­тин­ца Асто­ра Пьяц­цол­лы и бра­зиль­ско­го гита­ри­ста Пао­ло Бел­ли­на­ти. Завер­шит про­грам­му хит аме­ри­кан­ца Мэй­со­на Уильям­са Classical gas, кото­рый суще­ству­ет во мно­же­стве каве­ров — от аль­бо­ма скри­пач­ки Ванес­сы Мэй до «Симп­со­нов».

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