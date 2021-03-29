«Spring in the city: Бах, Вивальди, Пьяццолла» концерт в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

28 марта 2021 года в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялся концерт «Spring in the city: Бах, Вивальди, Пьяццолла». В программе вечера прозвучали шедевры классической музыки и популярные сочинения композиторов ХХ века в исполнении ансамбля большого исторического органа, саксофона и гитары.
Открыла концерт музыка Вивальди. Прозвучит первая часть одноименного концерта из знаменитого цикла «Времена года». Самое романтичное время года, пронизанное теплыми лучами солнца и ароматами первых цветов, вдохновляло многих композиторов, и для своей программы музыканты выбрали нежный «Подснежник» из «Времен года» Чайковского и изумительно красивые пьесы Эдварда Грига.
Мостиком от классики к современности стала музыка Иоганна Себастьяна Баха в переложении для большого ансамбля саксофонов. Вторая часть программы — популярные сочинения ХХ века, созданные в разных частях нашей планеты. Сюита «Шаннон» ирландского композитора Киарана Фаррелла вдохновлена поэтичными легендами о самой длинной реке Ирландии. Французский композитор и мультиинструменталист Матиас Дюплесси запечатлел в звуках Апалаччи, которые особенно прекрасны весной. Ритмы Южной Америки звучат в музыке аргентинца Астора Пьяццоллы и бразильского гитариста Паоло Беллинати. Завершит программу хит американца Мэйсона Уильямса Classical gas, который существует во множестве каверов — от альбома скрипачки Ванессы Мэй до «Симпсонов».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.