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TARNOVITA представляет свой первый любовный сингл «Летим по ночной»: нежность и искренность в каждом такте

editor
By editor
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tarnovita - летим по ночной

21 февраля вышел новый сингл певицы и блогера TARNOVITA под названием «Летим по ночной».

TARNOVITA, известная своим уникальным стилем и эмоционально насыщенными текстами, представляет свою первую песню о любви. В этом произведении она делится своими чувствами и размышлениями о сложностях отношений.

«Летим по ночной» — это результат случайного вдохновения, которое пришло к TARNOVITA в поздний час, когда она возвращалась домой. «Фонари на MKAD слепили мои глаза, и в голове родилась первая фраза из припева: «Летим по ночной», — рассказывает артистка. — Обычно мне легче писать о разбитой любви и бывших, но в этот раз что-то пошло не так. Музыка к припеву родилась уже на утро, и я хотела, чтобы песня получилась нежной и чувственной. Я сочиняла ее, думая о своем муже. Да, она о любви, пусть и не совсем легкой, но каждому из нас иногда приходится сталкиваться с трудностями в отношениях. Я надеюсь, что каждый слушатель сможет найти свой смысл в этой песне».

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