Радиолюбители РТРС провели в Адыгее более 4000 радиосвязей

13 марта заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд и председатель Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Довлет Долев подвели итоги третьего этапа радиоэкспедиции к 25-летию РТРС. В полевом мероприятии в Понежукае участвовал глава Теучежского района Адам Удычак.

Виктор Горегляд отметил, что с 1 марта команда из семи радиолюбителей РТРС провела в Адыгее более 4000 радиосвязей с десятками стран, в том числе Китаем, Индией, Венгрией, большинством государств Латинской Америки. «Среди прочего акция напоминает о доступности цифрового телерадиовещания почти во всех уголках страны и способствует популяризации культурного наследия регионов в соответствии с целями объявленного в 2026 году Года единства народов России», — добавил он.

Визит Виктора Горегляда в Адыгею начался с рабочей встречи с главой республики Муратом Кумпиловым. В торжественном открытии третьего этапа радиомарафона принял участие глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Делегация РТРС посетила в Майкопе музей «Золотая кладовая» и пообщалась с его основательницей Асей Еутых — народным художником Республики Адыгея. Ювелир-оружейница создает произведения искусства из металла и использует авторский сплав из олова, меди, серебра и золота. Ее работы выставлялись в Эрмитаже и музеях за рубежом, хранятся в коллекциях глав государств.

Представители РТРС также побывали в музее-мастерской заслуженного художника Республики Адыгея Замудина Гучева. Мастер по искусству плетения циновки и изготовитель народных музыкальных инструментов, он возродил интерес к «адыгской скрипке» — шичепшину, включённому в Топ-100 креативных практик по оживлению культурного наследия.

В Адыгейске Виктор Горегляд встретился с главой города Азаматом Хачмамуком. Связистам провели экскурсию по краеведческому музею. Делегация посетила мечеть «Нур» и ознакомилась с образовательными проектами модельной и детской библиотек. В Центре народной культуры гостям представили одно из традиционных ремёсел адыгского народа – золотошвейное искусство.

В Теучежском районе работники РТРС побеседовали с педагогами Понежукайской школы и ознакомились с экспозициями, посвящёнными Великой Отечественной войне и истории учебного заведения.

Радиоэкспедиция стартовала в январе в Вологодской области и продолжилась в Тамбовской области. Вслед за Адыгеей эстафету примут ДНР, Севастополь, Карелия, Бурятия, Крым, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский и Приморский края. Завершится радиомарафон в августе в Хакасии.

Поучаствовать в акции, поддержанной Союзом радиолюбителей России, могут все радиолюбители. Тот, кто выполнит соответствующие условия, получит дипломы и юбилейные вымпелы. Подробности размещены на сайте РТРС.РФ («Радиолюбительские дипломы РТРС»).

Фото: пресс-служба РТРС