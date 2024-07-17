РАХ представляет выставку произведений Олега Леонова «Ветер северный»

Олег Леонов. Девятый вал. 2022. Холст, масло, 150х150 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку «Ветер северный» заслуженного художника Российской Федерации, академика РАХ Олега Александровича Леонова. Экспозиция продемонстрирует около тридцати произведений живописи, созданных в последние годы.

Мастер – один из ярких представителей отечественного реализма. Обладая высоким профессионализмом и огромной работоспособностью, художник находится в постоянном развитии своего таланта и хорошо чувствует пульс эпохи. Многие его произведения отвечают на актуальные вопросы нашего времени. С присущей ему смелостью в выборе тем, он берется и за философский символизм, и за почти импрессионистический пейзаж, и за суровый реализм военно-исторических сюжетов. Его работы представляют нам ищущего, творчески сложного автора, современного живописца, способного мыслить новаторски. Остро ощущая нерв времени, живописец ищет созвучные ему сюжеты и средства их воплощения, стремясь к глубокой, сущностной корреляции содержания и формы. Например, в стилистике новаторского цикла

Жизнь предметов во времени» мы видим своего рода оммаж эпохе сурового стиля в интерпретации Гелия Коржева и Таира Салахова и одновременно современный подтекст. В работах «Девятый вал», «Реквием», «Крах империи» и других Леонов увеличивает масштаб изображения, при этом мастерски «лепит» форму. Контраст естественного зрительского восприятия предмета и воплощение его на холсте достигает предельного уровня, за которым рождается новый смысл вещи, начинается её самостоятельная жизнь вне привычных для неё функций. В сознании зрителя обычные хозяйственные инструменты превращаются, например, в олицетворение агрессии или символ тяжкого труда и целой исторической эпохи. Особую роль в его творчестве играет городской пейзаж, он создал несколько серий и более 200 произведений, посвящённых Москве. Через свои полотна автор передает легенды и мифы, реальные события, связанные со столицей и её жителями.

Одна из главных целей Олега Александровича — сохранение истории посредством изобразительного искусства. С июня 2013 года руководит Студией художников имени В.В. Верещагина МВД России, которая под его началом стала подлинным центром художественной культуры, просвещения и патриотического воспитания молодого поколения. На этой должности живописец проявил себя как талантливый организатор, обладающий знаниями и опытом творческой работы. Вместе с коллективом студии он воплощает в жизнь масштабный проект по созданию произведений, посвященных истории полиции России со времен Ивана Грозного до сегодняшних дней. Результатом его работы стали сотни исторически достоверных произведений, показанных на многочисленных выставках в Москве и в регионах России. Сам живописец является активным участником этого проекта, представляя зрителям ряд своих холстов, несущих патриотический характер и любовь к Отечеству.

Являясь доцентом кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, за многие годы он воспитал настоящих профессионалов, получивших высокие звания, награды и признание. Леонов неоднократно был председателем ГЭК в профильных художественных училищах страны, членом жюри различных творческих и учебных конкурсов. Он также является участником художественно-просветительской программы Министерства культуры РФ «Новое передвижничество», в рамках которой провёл ряд мастер-классов в Москве, Назрани, Рязани, Тамбове, где делился своим опытом с преподавателями и учащимися школ искусств и училищ. В 2023 году он стал руководителем одной из семи экспериментальных мастерских проекта «Ноев ковчег» ТСХР и Поволжского отделения РАХ, экспонировавшегося в МВК РАХ Галерее искусств Зураба Церетели. А в этом году столичные зрители увидят персональную выставку Олега Леонова в академических залах.

Олег Леонов. Снимите маски господа. 2024. Холст, масло, 110х110 см. Собственность автора

Олег Леонов. Федор. 2022. Холст, масло, 100х80 см. Собственность автора

На основе статьи В.Калашникова; Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств