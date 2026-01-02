Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВДНХ подвела итоги работы за 2025 год

ВДНХ подвела итоги работы за 2025 год

T1
By T1
94
фестиваль продвижение вднх - ретроавтомобили
Фото © пресс-служба ВДНХ

ВДНХ — уникальное общественное пространство, объединяющее множество видов досуга и доступное всем, — подводит итоги уходящего года. Этот год был для Главной Выставки страны насыщенным и плодотворным. Новую жизнь обрели уникальные исторические объекты, открылись современные культурные, образовательные и спортивные пространства, состоялись яркие и зрелищные мероприятия. За 2025 год ВДНХ приняла более 28 миллионов гостей, за год здесь прошло более 1 600 мероприятий.

Вот уже более 86 лет Главная выставка страны остается точкой притяжения для миллионов гостей. Это центр отдыха, культуры, инноваций и туризма. При этом залог популярности ВДНХ — в ее постоянном развитии. Основные смыслы и подходы к дальнейшему становлению Выставки отразились в Стратегии развития ВДНХ, рассчитанной на 2025-2030 годы. Этот документ был утвержден в 2024 году. Фундаментальной идеей Стратегии стало то, что ВДНХ — это место силы и традиции счастья.

Созидание и возрождение

В декабре 2025 года завершился второй этап создания Центра национальных конных традиций — строительство крытого конноспортивного манежа. Он позволит круглый год проводить учебно-тренировочные занятия, экскурсии, соревнования любого уровня, в том числе мирового, зрелищные конные шоу, а также специальные программы для реабилитации участников СВО. Манеж будет притягивать внимание профессионалов и любителей конного спорта.

В трехэтажном комплексе площадью 7,8 тысячи квадратных метров разместили не только большой манеж размером 25 на 70 метров с трибунами для 500 зрителей, но и малый тренировочный манеж (20 на 40 метров), комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, комнату для комментатора, зону отдыха, медицинский кабинет, кафе, сувенирный магазин.

Среди особенностей конноспортивного манежа — гипоаллергенный грунт, система увлажнения поля, позволяющая всадникам выступать на скорости и создавать уникальное шоу, постановочное освещение и современное звуковое оборудование, система технологического телевидения. В новом здании создана комфортная и безбарьерная среда, установлен просторный лифт для маломобильных посетителей.

Продолжалась в этом году и реставрация исторических павильонов, давно знакомых нескольким поколениям москвичей и гостей столицы. В 2025 году после масштабной научной реставрации открылся павильон № 67 «Карелия» («Советская печать»). Этот павильон — единственный на ВДНХ, в убранстве которого использованы деревянные скульптуры. Отреставрированы павильоны № 35 «Главтабак», № 8 «Юные натуралисты», а также № 6 «Химия» — в нем вскоре откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия.

После масштабной реставрации и ремонта в павильонах ВДНХ появляются современные многофункциональные пространства: музеи, выставки, образовательные и развлекательные площадки.

Выставки, ставшие легендой

Музейный город ВДНХ — крупнейшее сообщество собственных музеев Выставки и музеев-резидентов, объединяющее более 30 музейно-выставочных проектов и насчитывающее свыше 6,5 тысячи экспонатов.

9 мая 2025 года, объявленного Годом защитника Отечества в России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ открылась уникальная экспозиция Музея героизма. Это интерактивное пространство рассказывает о подвиге, боевом и духовном братстве российских бойцов в зоне СВО и демонстрирует преемственность поколений, связь героев Великой Отечественной войны и современных защитников Родины. Более 600 экспонатов для музея предоставили участники событий в зоне СВО.

В павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ в 2025 году универсальное выставочное пространство. Здесь открылись иммерсивные мультимедийные выставки «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» и «Быть Ван Гогом».

В этом году открылась новая страница и в большой истории павильона № 1 «Центральный». В июле 2025 года здесь завершилась выставка Государственной Третьяковской галереи — экспозицию успели посетить почти 120 тысяч гостей. Настоящим событием для культурной жизни не только столицы, но и всей страны стала новая выставка «Центрального», открывшейся в сентябре, — «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Посетители могут увидеть здесь 104 живописных полотна и 11 скульптур. В настоящее время выставку посетили более 200 тысяч человек.

В 2025 году частью Музейного города ВДНХ стал единственный в стране Биокластер, запущенный Государственным биологическим музеем имени К. А. Тимирязева. Уже открыты выставки «Морфогенез. Третья природа» (павильон № 29) и «12 признаков живого» (павильон № 31), где биология показана с точки зрения науки и современных технологий и искусства. В декабре частью «Биокластера» стал павильон № 28 «Пчеловодство». В нем расположились первая в России публичная энтомологическая лаборатория и экспозиция «Жужжащий мир».

В 2025 году объекты Музейного города ВДНХ, включая национальные павильоны, посетили более 9 миллионов человек.

Развлечения круглый год

За 2025 год ВДНХ приняла более 28 миллионов гостей, за год здесь прошло свыше 1 600 мероприятий. В этом году для москвичей и туристов на ВДНХ подготовили более 20 крупных фестивалей, которые посетили более 2,7 млн гостей. В августе на ВДНХ провели первый ежегодный автофестиваль ВДНХ «ПроДвижение», приуроченный ко дню рождения Главной выставки страны. На автофестивале было представлено более 500 автомобилей — от легенд отечественного и мирового автопрома до концепт-каров и перспективных образцов российских машин будущего. Гостями фестиваля стали 270 тысяч человек.

В рамках проекта «Лето в Москве» на ВДНХ состоялись IV Московский джазовый фестиваль, первый иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест», юбилейный пятый фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», фестиваль «Вкусы России» и другие мероприятия. Впервые в этом году Выставка стала площадкой и для главного праздника школьников: более 45 тысяч человек посетили «Московский выпускной» на ВДНХ.

В 2025 году грандиозный праздник, VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение», объединил творческие коллективы и проекты артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также Армении, Египта, Индии, Ирана, Италии, Китая и Турции. Фестиваль, проходивший с 23 по 27 июля, развернулся на 10 площадках, в том числе на Главной аллее и на площади у фонтана «Дружба народов», в павильоне «Рабочий и колхозница». Здесь проходили спектакли, концерты, перформансы, работали творческие лаборатории. Мероприятия фестиваля смогли посетить 100 тысяч зрителей.

По традиции, большой популярностью в этом году пользовались бесплатные лекции, дискуссии, интеллектуальные игры, концерты, спектакли, мастер-классы, поэтические вечера, иммерсивные представления и пленэры в павильоне «Рабочий и колхозница», других павильонах Музейного города и локациях Выставки. Проекты «Лекторий» и «Арт-лаборатория ВДНХ» объединяют наиболее актуальные форматы и темы, ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей культуры и искусства. За год на ВДНХ состоялось свыше 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке, кинематографу. Их посетили более 50 тысяч человек.

Одним из самых ярких проектов, реализованных на ВДНХ в последние годы, является тематический парк аттракционов «Орион». В 2025 году здесь открыли 12 новых аттракционов. Это «Марсианский Экспресс», «Сафари по Ориону», «Шахта Ориониума», качели «Тренажер Микс», 27-метровая башня «Космодром „Восход“», Автошкола «Ориона», детская башня падения «Учебный полетный центр» и «Обсерватория „Одиссея“», а также четыре аркадных комплекса.

О спорт, ты — мир!

Спортивная жизнь на ВДНХ не прекращалась ни на день. За год на территории Выставки было проведено свыше 75 спортивных мероприятий, которые посетили более 80 000 человек. Кроме того, в регулярных спортивных тренировках приняли участие свыше 20 000 человек.

В числе самых массовых спортивных мероприятий 2025 года: Международный день йоги, организованный Правительством Москвы совместно с посольством Индии, первый из серии массовых забегов ― «Ночной ЗОбег–2025» («Здоровое Отечество ― бег»), спортивное шествие, инклюзивный парный забег «Больше, чем можешь», международный инклюзивный фестиваль с благотворительным забегом «Включайся», массовый забег «В ритме района», благотворительный забег фонда ОРБИ «Вместе против инсульта: каждый шаг считается», приуроченный ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. Здесь провели «КУБОК ВДНХ» по футболу и волейболу, Фестиваль Неолимпийских видов спорта, День шахмат, фестиваль уличных видов спорта, Открытый турнир по интеллектуальной игре Го, приуроченный ко Дню города и другие мероприятия.

Круглый год на ВДНХ для любителей здорового образа жизни традиционно проводятся регулярные спортивные занятия по фрисби, лакроссу, кроссминтону, волейболу, мас-рестлингу, лонгборду, кроссфиту, киле, волейболу, бегу. Всех желающих здесь обучают азам катания на лонгборде, роликах, проводятся мастер-классы по оздоровительному цигуну, Inside Flow йоге. Также Выставка традиционно служит платформой для проведения регулярных тренировок по различным дисциплинам в рамках общегородских проектов «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район», что способствует популяризации массового спорта и здорового образа жизни среди жителей города.

25 ноября 2025 года на Выставке начал работать каток — один из крупнейших в столице. Площадь искусственного ледового покрытия составляет более 20 тысяч кв. м., кататься здесь одновременно могут около 5 тысяч человек. По доброй традиции каток превратил территорию от павильона № 1 «Центральный» до Музея славянской письменности «Слово» в сверкающий огнями ледяной лабиринт вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для удобства посетителей на катке оборудована зона просмотра ледовых шоу с трибунами, комфортные пункты проката снаряжения и заточки коньков, раздевалки, камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками и многое другое. Торжественный праздник в честь открытия зимнего сезона, грандиозное шоу-путешествие во времени «Дарим мечту» на катке, посетили более 1,5 тысячи человек.

Предыдущая статья
«Сергий против нечисти. Зов предков»
Следующая статья
Театру сказок на ВДНХ 7 лет

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru