ВДНХ подвела итоги работы за 2025 год

ВДНХ — уникальное общественное пространство, объединяющее множество видов досуга и доступное всем, — подводит итоги уходящего года. Этот год был для Главной Выставки страны насыщенным и плодотворным. Новую жизнь обрели уникальные исторические объекты, открылись современные культурные, образовательные и спортивные пространства, состоялись яркие и зрелищные мероприятия. За 2025 год ВДНХ приняла более 28 миллионов гостей, за год здесь прошло более 1 600 мероприятий.

Вот уже более 86 лет Главная выставка страны остается точкой притяжения для миллионов гостей. Это центр отдыха, культуры, инноваций и туризма. При этом залог популярности ВДНХ — в ее постоянном развитии. Основные смыслы и подходы к дальнейшему становлению Выставки отразились в Стратегии развития ВДНХ, рассчитанной на 2025-2030 годы. Этот документ был утвержден в 2024 году. Фундаментальной идеей Стратегии стало то, что ВДНХ — это место силы и традиции счастья.

Созидание и возрождение

В декабре 2025 года завершился второй этап создания Центра национальных конных традиций — строительство крытого конноспортивного манежа. Он позволит круглый год проводить учебно-тренировочные занятия, экскурсии, соревнования любого уровня, в том числе мирового, зрелищные конные шоу, а также специальные программы для реабилитации участников СВО. Манеж будет притягивать внимание профессионалов и любителей конного спорта.

В трехэтажном комплексе площадью 7,8 тысячи квадратных метров разместили не только большой манеж размером 25 на 70 метров с трибунами для 500 зрителей, но и малый тренировочный манеж (20 на 40 метров), комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, комнату для комментатора, зону отдыха, медицинский кабинет, кафе, сувенирный магазин.

Среди особенностей конноспортивного манежа — гипоаллергенный грунт, система увлажнения поля, позволяющая всадникам выступать на скорости и создавать уникальное шоу, постановочное освещение и современное звуковое оборудование, система технологического телевидения. В новом здании создана комфортная и безбарьерная среда, установлен просторный лифт для маломобильных посетителей.

Продолжалась в этом году и реставрация исторических павильонов, давно знакомых нескольким поколениям москвичей и гостей столицы. В 2025 году после масштабной научной реставрации открылся павильон № 67 «Карелия» («Советская печать»). Этот павильон — единственный на ВДНХ, в убранстве которого использованы деревянные скульптуры. Отреставрированы павильоны № 35 «Главтабак», № 8 «Юные натуралисты», а также № 6 «Химия» — в нем вскоре откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия.

После масштабной реставрации и ремонта в павильонах ВДНХ появляются современные многофункциональные пространства: музеи, выставки, образовательные и развлекательные площадки.

Выставки, ставшие легендой

Музейный город ВДНХ — крупнейшее сообщество собственных музеев Выставки и музеев-резидентов, объединяющее более 30 музейно-выставочных проектов и насчитывающее свыше 6,5 тысячи экспонатов.

9 мая 2025 года, объявленного Годом защитника Отечества в России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ открылась уникальная экспозиция Музея героизма. Это интерактивное пространство рассказывает о подвиге, боевом и духовном братстве российских бойцов в зоне СВО и демонстрирует преемственность поколений, связь героев Великой Отечественной войны и современных защитников Родины. Более 600 экспонатов для музея предоставили участники событий в зоне СВО.

В павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ в 2025 году универсальное выставочное пространство. Здесь открылись иммерсивные мультимедийные выставки «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» и «Быть Ван Гогом».

В этом году открылась новая страница и в большой истории павильона № 1 «Центральный». В июле 2025 года здесь завершилась выставка Государственной Третьяковской галереи — экспозицию успели посетить почти 120 тысяч гостей. Настоящим событием для культурной жизни не только столицы, но и всей страны стала новая выставка «Центрального», открывшейся в сентябре, — «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Посетители могут увидеть здесь 104 живописных полотна и 11 скульптур. В настоящее время выставку посетили более 200 тысяч человек.

В 2025 году частью Музейного города ВДНХ стал единственный в стране Биокластер, запущенный Государственным биологическим музеем имени К. А. Тимирязева. Уже открыты выставки «Морфогенез. Третья природа» (павильон № 29) и «12 признаков живого» (павильон № 31), где биология показана с точки зрения науки и современных технологий и искусства. В декабре частью «Биокластера» стал павильон № 28 «Пчеловодство». В нем расположились первая в России публичная энтомологическая лаборатория и экспозиция «Жужжащий мир».

В 2025 году объекты Музейного города ВДНХ, включая национальные павильоны, посетили более 9 миллионов человек.

Развлечения круглый год

За 2025 год ВДНХ приняла более 28 миллионов гостей, за год здесь прошло свыше 1 600 мероприятий. В этом году для москвичей и туристов на ВДНХ подготовили более 20 крупных фестивалей, которые посетили более 2,7 млн гостей. В августе на ВДНХ провели первый ежегодный автофестиваль ВДНХ «ПроДвижение», приуроченный ко дню рождения Главной выставки страны. На автофестивале было представлено более 500 автомобилей — от легенд отечественного и мирового автопрома до концепт-каров и перспективных образцов российских машин будущего. Гостями фестиваля стали 270 тысяч человек.

В рамках проекта «Лето в Москве» на ВДНХ состоялись IV Московский джазовый фестиваль, первый иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест», юбилейный пятый фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», фестиваль «Вкусы России» и другие мероприятия. Впервые в этом году Выставка стала площадкой и для главного праздника школьников: более 45 тысяч человек посетили «Московский выпускной» на ВДНХ.

В 2025 году грандиозный праздник, VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение», объединил творческие коллективы и проекты артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также Армении, Египта, Индии, Ирана, Италии, Китая и Турции. Фестиваль, проходивший с 23 по 27 июля, развернулся на 10 площадках, в том числе на Главной аллее и на площади у фонтана «Дружба народов», в павильоне «Рабочий и колхозница». Здесь проходили спектакли, концерты, перформансы, работали творческие лаборатории. Мероприятия фестиваля смогли посетить 100 тысяч зрителей.

По традиции, большой популярностью в этом году пользовались бесплатные лекции, дискуссии, интеллектуальные игры, концерты, спектакли, мастер-классы, поэтические вечера, иммерсивные представления и пленэры в павильоне «Рабочий и колхозница», других павильонах Музейного города и локациях Выставки. Проекты «Лекторий» и «Арт-лаборатория ВДНХ» объединяют наиболее актуальные форматы и темы, ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей культуры и искусства. За год на ВДНХ состоялось свыше 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке, кинематографу. Их посетили более 50 тысяч человек.

Одним из самых ярких проектов, реализованных на ВДНХ в последние годы, является тематический парк аттракционов «Орион». В 2025 году здесь открыли 12 новых аттракционов. Это «Марсианский Экспресс», «Сафари по Ориону», «Шахта Ориониума», качели «Тренажер Микс», 27-метровая башня «Космодром „Восход“», Автошкола «Ориона», детская башня падения «Учебный полетный центр» и «Обсерватория „Одиссея“», а также четыре аркадных комплекса.

О спорт, ты — мир!

Спортивная жизнь на ВДНХ не прекращалась ни на день. За год на территории Выставки было проведено свыше 75 спортивных мероприятий, которые посетили более 80 000 человек. Кроме того, в регулярных спортивных тренировках приняли участие свыше 20 000 человек.

В числе самых массовых спортивных мероприятий 2025 года: Международный день йоги, организованный Правительством Москвы совместно с посольством Индии, первый из серии массовых забегов ― «Ночной ЗОбег–2025» («Здоровое Отечество ― бег»), спортивное шествие, инклюзивный парный забег «Больше, чем можешь», международный инклюзивный фестиваль с благотворительным забегом «Включайся», массовый забег «В ритме района», благотворительный забег фонда ОРБИ «Вместе против инсульта: каждый шаг считается», приуроченный ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. Здесь провели «КУБОК ВДНХ» по футболу и волейболу, Фестиваль Неолимпийских видов спорта, День шахмат, фестиваль уличных видов спорта, Открытый турнир по интеллектуальной игре Го, приуроченный ко Дню города и другие мероприятия.

Круглый год на ВДНХ для любителей здорового образа жизни традиционно проводятся регулярные спортивные занятия по фрисби, лакроссу, кроссминтону, волейболу, мас-рестлингу, лонгборду, кроссфиту, киле, волейболу, бегу. Всех желающих здесь обучают азам катания на лонгборде, роликах, проводятся мастер-классы по оздоровительному цигуну, Inside Flow йоге. Также Выставка традиционно служит платформой для проведения регулярных тренировок по различным дисциплинам в рамках общегородских проектов «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район», что способствует популяризации массового спорта и здорового образа жизни среди жителей города.

25 ноября 2025 года на Выставке начал работать каток — один из крупнейших в столице. Площадь искусственного ледового покрытия составляет более 20 тысяч кв. м., кататься здесь одновременно могут около 5 тысяч человек. По доброй традиции каток превратил территорию от павильона № 1 «Центральный» до Музея славянской письменности «Слово» в сверкающий огнями ледяной лабиринт вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для удобства посетителей на катке оборудована зона просмотра ледовых шоу с трибунами, комфортные пункты проката снаряжения и заточки коньков, раздевалки, камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками и многое другое. Торжественный праздник в честь открытия зимнего сезона, грандиозное шоу-путешествие во времени «Дарим мечту» на катке, посетили более 1,5 тысячи человек.