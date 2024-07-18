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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На ВДНХ покажут живопись Кавказа и Средней Азии

editor
By editor
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кавказ

В павильоне Государственного музея Востока на ВДНХ открылась свою работу выставка «Музей Востока открывает фонды. Живопись Кавказа и Средней Азии». Она станет логичным дополнением расположенной в соседних залах павильона масштабной экспозиции декоративно-прикладного и изобразительного искусства Кавказа и Средней Азии, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Африки.

Выставка «Музей Востока открывает фонды» посвящена изобразительному искусству – произведениям, написанным в разных стилях и жанрах. В экспозиции представлено более пятидесяти живописных произведений, созданных во второй половине XX века, в его советский период, художниками Кавказа и Закавказья (Азербайджан, Грузия, Армения, Южная Осетия, Дагестан) и Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Казахстан).

Судьба художников складывалась по-разному: одни авторы жили и работали на родине, другие связаны с ней духовно. Например, черкес Хамид Савкуев давно и успешно преподает в Российской академии художеств Санкт-Петербурга; армянин Жак Ихмальян, родившийся в Турции, много путешествовал и жил в Москве; братья Валерий и Александр Волковы, биографически связанные с Узбекистаном, наследники знаменитого представителя «Туркестанского авангарда» Александра Николаевича Волкова; Таир Салахов – широко известный и почитаемый как в Азербайджане, так и в России; Георгий Тотибадзе, известный многим своими работами и галереей в Москве, не теряет связь с родной Грузией.

«Экспозиция выставки – это увлекательное путешествие по улочкам Тбилиси, старого Баку, Дербента, армянских селений или кишлаков, пропитанных горячим среднеазиатским солнцем. Каждый художник по-своему отразил в своих работах своеобразие места, того или иного региона, его характерные краски, ритмы и образы», – рассказала куратор Мария Филатова.

Выставка «Музей Востока открывает фонды» – рассказ о разнообразных школах изобразительного искусства. Погрузиться в уходящее прошлое можно до 15 сентября 2024 г.

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