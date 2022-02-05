Рамбутан представил новый трек «Надо сбежать

0
64

4 февраля 2022 год Рамбутан представил новый трек «Надо сбежать».

Обложка - Рамбутан - Надо сбежать

Динамичный танцевальный трек, вобравший в себя все лучшие традиции винтажных дискотек и современного звучания. Пульсирующий тренд не оставляет выбора, необходимость движения очевидна и неизбежна.

Зовущий бежать вокал романтичен, но настойчив. Синт выражает лейтмотив песни, а барабаны и бас бескомпромиссно и решительно завершают идею трека. Побуждение к действию, обострение необходимости движения к перемене мест.

Напомним, что Арсен Бегляров – действующий басист группы «Градусы», который в 2021 году запустил свой инди-поп проект «Рамбутан».

Трек доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяДуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя отметит 10-летний юбилей в «Зарядье»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя