4 февраля 2022 год Рамбутан представил новый трек «Надо сбежать».

Динамичный танцевальный трек, вобравший в себя все лучшие традиции винтажных дискотек и современного звучания. Пульсирующий тренд не оставляет выбора, необходимость движения очевидна и неизбежна.

Зовущий бежать вокал романтичен, но настойчив. Синт выражает лейтмотив песни, а барабаны и бас бескомпромиссно и решительно завершают идею трека. Побуждение к действию, обострение необходимости движения к перемене мест.

Напомним, что Арсен Бегляров – действующий басист группы «Градусы», который в 2021 году запустил свой инди-поп проект «Рамбутан».

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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