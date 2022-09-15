Оксана Федорова представила в День города концерт-презентацию «Музыкальная Москва»!

10 сентября в рамках празднования 875-летия Москвы на сцене на Тверской площади состоялся концерт-презентация «Музыкальная Москва», в котором были представлены телепрограммы о великих русских композиторах, а также состоялось выступление победителей и лауреатов Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» и юных балерин из Мастерской балета Егора Симачева.

Концерт был организован фондом Оксаны Федоровой и посвящен Дню города, в своем выступлении президент фонда, Мисс Вселенная Оксана Федорова отметила: «Музыка всегда объединяла наш народ, а Москва всегда была символом национальной культуры и источником вдохновения для поэтов, музыкантов, писателей и художников. Культурно-просветительский проект «Музыкальная Москва», реализуемый фондом при поддержке Гранта Мэра Москва, открывает для детей и взрослых страницы музыкальной истории столицы, связанные с именами основателей национальной музыкальной культуры. Я очень рада, что в такой знаменательный день, как 875-летие столицы нашей Родины, в самом центре города все желающие могут прикоснуться к великому искусству русской классики!»

В рамках концертной программы были представлены трейлеры телепрограмм, посвященные жизни и творчеству П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Ф.И. Шаляпина, а также меценатов и театральных деятелей.

Оксана Федорова вместе с почетным членом Жюри конкурса, скрипачом, композитором, артистом Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, художественным руководителем коллектива «Арт-коллаж» Павлом Солдатиковым вручила Дипломы и призы победителям и лауреатам Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», а также памятные благодарности юным балеринам из Мастерской балета Егора Симачева.

Фото – Дарья НИКИТИНА

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