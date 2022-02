Джоли, Кардашьян и Меган Фокс: что сейчас происходит в личной жизни звезд

Поклонники вычислили возлюбленного Анджелины Джоли! Какими интимными подробностями отношений поделился он в своей новой песне? Правда ли, что Ким Кардашьян нашла замену Канье Уэсту? Какое прошлое скрывает очередная возлюбленная скандального рэпера? Какие новые пары обсуждают в Голливуде?

В американских СМИ появляются все новые подробности личной жизни Анджелины Джоли. Несколько месяцев назад кинозвезду видели на свидании с экс-супругом Джонни Ли Миллером. Поклонники надеялись, что знаменитости повторят судьбу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые воссоединились спустя 17 лет разлуки!

«Мне кажется, что Джоли просто искала утешения в человеке из своего прошлого. Звездам сложно строить новые отношения. Легче вернуться к тому, с кем уже была любовная связь», — считает американский журналист Джино Орландини.

Прошлым летом в соцсетях появились слухи о романе актрисы с музыкантом Абелем Тесфайе, известным под псевдонимом The Weeknd. А недавно он косвенно подтвердил догадки поклонников. В своей новой песне исполнитель признается, что его девушка – кинозвезда, которую он не хочет ни с кем делить. Некоторые строчки композиции раскрывают подробности интимной жизни знаменитости.

«Я любил ее как надо, заставлял ее кричать, как Нив Кэмпбелл», — поет артист в треке Here We Go… Again.

«Это было очень рискованно. После этого появился слух, что детям Анджелины стыдно за отношения матери. Она очень осторожна со своими наследниками, тем более что находится в центре битвы за них с Брэдом Питтом. Не думаю, что она бы допустила такое», — рассуждает журналист.

Впервые об отношениях 46-летней Джоли и 31-летнего музыканта заговорили после их совместного ужина в ресторане. Они несколько раз были на свиданиях, а потом посетили концерт популярного исполнителя. Один из журналистов попытался напрямую спросить актрису об их романе.

«Я хотел узнать о ее отношениях с Абелем, но она мне отказала. Я спросил: «Ваши дети больше взволнованы выходом фильма или дружбой с The Weeknd?». Она ответила: «Они очень взволнованы выходом фильма, именно фильма», — поделился корреспондент.

«Не думаю, что он способен на какие-то долгосрочные отношения. Этот музыкант использует отношения как топливо для своих творческих свершений», — считает певица Алиса Вокс.

Пока пара хранит молчание и не желает делать официальных заявлений. Но поклонники заметили, что в последнее время Анджелина буквально расцвела. Многие думают, что причина таких изменений – новая любовь.

В отличие от голливудской красотки, семейство Кардашьян охотно делится подробностями своей личной жизни. После расставания со скандальным рэпером Канье Уэстом, Ким закрутила роман с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном. Влюбленные не прячутся от фотографов и гуляют по улицам за ручку.

«Он заставляет ее смеяться, играет и старается для нее. Кроме того, у него отличное чувство юмора. Здорово, что Ким рядом с ним», — уверена журналистка Хэлли Стивенс.

«Мне нравится такая энергетика в моей жизни», — улыбается модель.

Молодой артист уже познакомил избранницу с матерью, а Кардашьян представила парня своей семье. СМИ пишут, что мама светской львицы Крис Дженнер тепло приняла нового бойфренда дочери.

«Я люблю тебя таким, какой ты есть. А теперь, ты поцелуешь меня или нет?» — обращается она к нему в образе принцессы Жасмин.

«Отношения Пита и Ким сложно назвать серьезными. За плечами комика множество скоротечных романов с самыми красивыми и знаменитыми женщинами. Он очень азартен в плане любовных связей», — считает журналист Джино Орландини.

Бывший муж модели тоже сейчас не одинок. Рэпер Канье Уэст встречается с актрисой Джулией Фокс. Недавно пара снялась в смелой фотосессии для известного американского журнала. Это стало официальным подтверждением их романа. Девушка похвасталась, что ради красивых снимков, музыкант снял гостиничный люкс, который полностью заполнил дизайнерскими нарядами.

«У меня был целый номер, набитый одеждой, который ждал меня в Pendry Manhattan West, где он и остановился. Это было воплощением мечты каждой девушки. Это было похоже на сказку про Золушку. Я не знаю, как он это сделал и как успел все организовать. Кто вообще делает такие вещи на втором свидании? Или на любом другом свидании? Его энергия настолько крутая, что хочется быть рядом с ним. Я не знаю, к чему все идет, но если это хоть какой-то признак будущего, мне нравится этот путь», — поделилась артистка.

Молодая избранница рэпера не так знаменита, но в ее прошлом есть интересные моменты. Девушка снималась обнаженной для мужского журнала. А однажды она якобы случайно наткнулась на вакансию «для взрослых». Одно из объявлений гласило: «Без необходимости обнажаться и заниматься сексом». Джулия проработала на этой должности шесть месяцев.

«Канье однозначно мстит, встречаясь с Фокс. А ее прошлое только подтверждает догадки. Он делает все согласно схеме, которая сработала с Ким: меняет ее стиль и берет на роскошные мероприятия. Он пытается доказать бывшей жене: «Я создал тебя. Теперь Джулия на обложках журналов, люди сравнивают ее с тобой. Я сделал звезду», — уверена журналистка Кинси Скофилд.

В соцсетях активно обсуждают сходство Джулии и Ким. Поклонники считают, что актриса копирует стиль экс-возлюбленной рэпера. Они вспоминают, как в начале отношений Уэст ухаживал за моделью и покупал ей дорогую одежду. По мнению фанатов, новая страсть музыканта – очередной пиар и часть стратегии.

«Он пошел по той же схеме, потому что помнит, как это обсуждалось с Ким. Теперь меняет девушке стиль, переделывает биографию и корректирует ее под бывшую», — считает председатель союза пиарщиков России Мария Тарханова.

Новые отношения Ким тоже вызывают у фанатов массу вопросов. Американские СМИ предположили, что мама модели придумала их роман ради отвлечения внимания от скандала с младшей дочерью Кайли. Напомним, что на концерте ее парня Трэвиса Скотта произошла трагедия. Из-за большого столпотворения погибли 10 человек. Семья одного из пострадавших подала в суд на музыканта.

«Все это происходит вокруг их популярной семьи. Но, спасая одну дочь, она подставляет другую. У одной рейтинг поднимается, а другой опускается. Это как-то некрасиво», — рассуждает Тарханова.

Пока одни знаменитости прилюдно выясняют отношения и открыто строят личную жизнь, другие скрывают ее от посторонних глаз. В конце января Холли Бэрри призналась, что помолвлена со своим избранником. А одна из самых сексуальных актрис Меган Фокс получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, рэпера Колсона Бэйкера. Молодой человек подарил кинозвезде кольцо с бриллиантом и изумрудом, стоимостью почти 30 миллионов рублей!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru