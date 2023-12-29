В Шанхае состоялась премьера арт-шоу «Загадки Вселенной» с сюжетами из русских сказок

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В преддверии 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая креативная группа Shanghai Farm of Talents (ShFT) в сотрудничестве с РАСПП и проектом Китарама представила премьеру спектакля «Загадки Вселенной» на сцене Шанхайского театра Zhangjiang.

В основу спектакля лег авторский сценарий Дарьи Яковенко, а творческий тандем режиссера Энжи Таратуты и сценографа Кирилла Папернова представили публике «Загадки Вселенной» в формате интерактивного арт-шоу по мотивам народных сказок.

В центре сюжета «Загадок Вселенной» – путешествие двух главных героев, которые несут в межгалактическом, обезличенном пространстве богатый русский культурный код. Спектакль изобилует элементами русской культуры и включает пересказ народных сказок (По-щучьему веленью, Метелица, Щелкунчик и Снегурочка), костюмы, стилизованные в фольклорной традиции.

В следующем году команда Shanghai Farm of Talents (ShFT) планирует представить версию «Загадок Вселенной» на русском языке - премьера нового русскоязычного спектакля в Китае станет значимым событием в рамках года российско-китайского культурного сотрудничества уже в марте.

Напомним, что это не первая удачная коллаборация Shanghai Farm of Talents (ShFT), РАСПП и Китарама – в 2023 году также в Шанхае состоялись красочные спектакли для детей на русском и китайском языках на тему русских сказок, была проведена ярмарка народных промыслов и культуры России для всех желающих.

Мероприятия Shanghai Farm of Talents (ShFT) проходили в сотрудничестве с Учебным центром русского языка МГУ, при информационной поддержке радио Metro 102.4 FM, ИА Спутник, Артмосковия, Агентство популярной информации и других партнёров.

Состав театральной группы Shanghai Farm of Talents (основатели - Сердюк Мария, Дарья Яковенко и Виктория Чень) для проекта «Загадки Вселенной»:

  • Энжи Таратута – главный режиссер и видеохудожник проекта;
  • ICEX – звукорежиссер, музыкальный композитор;
  • Кирилл Папернов – сценография, технический директор;
  • Александр Юшкевич, ICEX, Виктория Чень, Светлана Дмитриева – актеры;
  • Ксения Коханей – певица;
  • Полина Комарова – руководитель детского хорового ансамбля «Поем Вместе»;
  • Ольга и Дмитрий Луневы – хореографы- постановщики, танцоры, лидеры студии Souldancing;
  • Юлия Минина – хореограф-постановщик и главный тренер студии воздушной гимнастики AGS;
  • Яна Немолочнова – руководитель центра художественной гимнастики Vera RG club.

В арт-шоу «Загадки Вселенной» принимали участие актеры – участники детского отделения театральной студии Farm of Talents.

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