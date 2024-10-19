Разработчики показали первый кадры геймплея игры «Сатурн»

Сатурн — изометрическая тактическая RPG с нелинейным сюжетом. Страница игры уже доступна в VK Play и Steam. На мобильных устройствах «Сатурн» выйдет в App Store, Google Play и RuStore.

По сюжету игры век освоения космоса омрачает неожиданная угроза, что несёт смерть всему человечеству. Космическое будущее России, 2062 год. Таинственный сигнал из космоса заставляет искусственный интеллект машин восстать против своих создателей по всей Солнечной системе. Главный герой игры — Аким, российский инженер и физик. Ему предстоит подключаться к роботам на спутниках Сатурна и защищаться от обезумевших машин на Земле. Только он может раскрыть тайну межпланетного сигнала и предотвратить конец света.

«Сатурн» — инди-игра от нашей молодой студии, первое прохождение которой займет у геймеров несколько часов. Активная разработка заняла у нас порядка полугода – это очень небольшой срок по меркам индустрии для игры, в которой мы постарались воплотить проект своей мечты. Чтобы как можно больше игроков смогло опробовать игру, до конца месяца мы выпустим ее на ПК, а позже – на мобильных платформах. Безусловно, ждем обратную связь от пользователей, чтобы использовать ее для улучшения игры и выпуска нового контента в будущем», — отметил технический директор Ninsar.Games Константин Иванов.

Разработкой проекта занимается российская компания Ninsar.Games, которая является резидентом «Сколково». В октябре 2023 студия выпустила игру «Берлога: Академия» для национальной киберфизической платформы «Берлога». Сотрудники компании принимали участие в разработке таких проектов, как: Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate III, Encased и Hyperforma. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).