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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРазработчики показали первый кадры геймплея игры «Сатурн»

Разработчики показали первый кадры геймплея игры «Сатурн»

editor
By editor
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Сатурн — изометрическая тактическая RPG с нелинейным сюжетом. Страница игры уже доступна в VK Play и Steam. На мобильных устройствах «Сатурн» выйдет в App Store, Google Play и RuStore.

По сюжету игры век освоения космоса омрачает неожиданная угроза, что несёт смерть всему человечеству. Космическое будущее России, 2062 год. Таинственный сигнал из космоса заставляет искусственный интеллект машин восстать против своих создателей по всей Солнечной системе. Главный герой игры — Аким, российский инженер и физик. Ему предстоит подключаться к роботам на спутниках Сатурна и защищаться от обезумевших машин на Земле. Только он может раскрыть тайну межпланетного сигнала и предотвратить конец света.

«Сатурн» — инди-игра от нашей молодой студии, первое прохождение которой займет у геймеров несколько часов. Активная разработка заняла у нас порядка полугода – это очень небольшой срок по меркам индустрии для игры, в которой мы постарались воплотить проект своей мечты. Чтобы как можно больше игроков смогло опробовать игру, до конца месяца мы выпустим ее на ПК, а позже – на мобильных платформах. Безусловно, ждем обратную связь от пользователей, чтобы использовать ее для улучшения игры и выпуска нового контента в будущем», — отметил технический директор Ninsar.Games Константин Иванов.

Разработкой проекта занимается российская компания Ninsar.Games, которая является резидентом «Сколково». В октябре 2023 студия выпустила игру «Берлога: Академия» для национальной киберфизической платформы «Берлога». Сотрудники компании принимали участие в разработке таких проектов, как: Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate III, Encased и Hyperforma. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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