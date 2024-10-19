Россияне назвали любимые песни из фильмов

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Композиция «‎Я спросил у ясеня» Микаэла Таривердиева из фильма «‎Ирония судьбы, или С лёгким паром!» оказалась самой известной песней из отечественного кино (23%). Наиболее узнаваемым треком из иностранного кинематографа стала главная тема «‎Титаника» – «‎My Heart Will Go On» в исполнении Céline Dion (29%). Об этом говорят данные опроса HiFi-стриминга Звук, приуроченного к запуску персональной рекомендательной волны Сила Звука в онлайн-кинотеатре Okko. Это совместный шаг на пути к созданию контентных вселенных в рамках концепции «Смотри в Okko – слушай в Звуке». Музыкальная волна из более 70 млн треков доступна в приложении Okko на SMART TV и Android TV.

Более 40% россиян уверены, что музыкальное сопровождение усиливает эмоции при просмотре фильма. Наиболее яркие чувства вызывают ностальгические мелодии, которые переносят зрителя в прошлое (50%). Также в топе лирические композиции (26%) и эпическая музыка (25%).

При этом для 40% респондентов музыка не является главной мотивацией для выбора фильма. Однако, услышав знакомый трек в кино, более трети опрошенных сошлись на том, что начинают подпевать (34%).

Несмотря на то, что многие не могут назвать любимого кинокомпозитора (38%), произведения Ханса Циммера россияне отметили как одни из самых понравившихся (13%). Его музыку можно услышать в «‎Дюне» или «‎Гладиаторе». Также респонденты отметили Джона Уильямса (11%), написавшего музыку к «Гарри Поттеру» и «Звёздным войнам», и композиции Джеймса Хорнера (9%). Его треки звучат в «Титанике» и «Аватаре».

Кроме того, Звук выяснил, какие музыкальные жанры в фильмах больше всего нравятся пользователям. На первом месте оказался рок (29%): например, полюбившиеся многим песни Вячеслава Бутусова из фильма «‎Брат». Второе место занимает эпическая симфоническая музыка (21%), например, «‎The Breaking of the Fellowship» Говарда Шора из «‎Властелина колец». На третьем месте оказалась ретро-музыка (14%).

Более 30% россиян уверены, что фильм «‎Пираты Карибского моря» без энергичной темы Клауса Бадельта не был бы таким удачным. А около 15% респондентов считают, что «‎Кавказская пленница» не стала бы настолько известной кинокартиной без «‎Песенки о медведях». И именно музыкальное сопровождение «‎Титаника», по мнению 10% людей, повлияло на успех фильма.

В среднем россияне смотрят кино 1-2 раза в неделю (28%), при выборе руководствуются сюжетом (36%). Многие также обращают внимание на актерский состав и жанр (по 36%). Для одной пятой опрошенных важную роль занимает музыка – 19%. Декорации и костюмы влияют на выбор фильма в меньшей степени (5%).