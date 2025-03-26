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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUСервисы Яндекса научились тувинскому языку

Сервисы Яндекса научились тувинскому языку

editor
By editor
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В сервисах Яндекса появился перевод с тувинского на другие языки и наоборот. Он уже работает на сайте и в приложении Переводчика, а ещё в Поиске. Тувинский также поддерживает Клавиатура. В результате пользователям сервисов Яндекса теперь стало доступно для перевода ещё больше языков народов России.

Яндекс развивает проект по сохранению языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Домом народов России. Главным партнёром Яндекса по внедрению тувинского языка стал Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Тывы.

Яндекс начал развивать проект по внедрению языков народов России в свои сервисы в 2024 году. Так, в прошлом году в Переводчике появился осетинский язык, а в минувшем феврале — коми язык. Пользователям также доступны татарский, башкирский, марийский, удмуртский, чувашский и якутский языки. Кроме того, компания повышает качество перевода. Например, в 2024 году с помощью нейросетей Яндекс значительно улучшил качество перевода для марийского языка. Также компания внедряет технологии синтеза и распознавания речи для языков народов России, чтобы у людей, которые на них говорят, было ещё больше возможностей для взаимодействия с сервисами компании.

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