Сервисы Яндекса научились тувинскому языку

В сервисах Яндекса появился перевод с тувинского на другие языки и наоборот. Он уже работает на сайте и в приложении Переводчика, а ещё в Поиске. Тувинский также поддерживает Клавиатура. В результате пользователям сервисов Яндекса теперь стало доступно для перевода ещё больше языков народов России.

Яндекс развивает проект по сохранению языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Домом народов России. Главным партнёром Яндекса по внедрению тувинского языка стал Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Тывы.

Яндекс начал развивать проект по внедрению языков народов России в свои сервисы в 2024 году. Так, в прошлом году в Переводчике появился осетинский язык, а в минувшем феврале — коми язык. Пользователям также доступны татарский, башкирский, марийский, удмуртский, чувашский и якутский языки. Кроме того, компания повышает качество перевода. Например, в 2024 году с помощью нейросетей Яндекс значительно улучшил качество перевода для марийского языка. Также компания внедряет технологии синтеза и распознавания речи для языков народов России, чтобы у людей, которые на них говорят, было ещё больше возможностей для взаимодействия с сервисами компании.