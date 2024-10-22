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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUПошаговая стратегия «Боевой приказ: Денис Давыдов» перенесет игроков в эпоху Наполеоновских войн

Пошаговая стратегия «Боевой приказ: Денис Давыдов» перенесет игроков в эпоху Наполеоновских войн

editor
By editor
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игра денис давыдов стратегия

Пошаговая историческая стратегия в реальном времени «Боевой приказ: Денис Давыдов» доступна бесплатно для загрузки на площадке VK Play, а также на сайте проекта. Он создан студией FatIce Games при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Игра содержит шесть детально проработанных кампаний, каждая из которых представляет собой ключевой этап Наполеоновских войн – от Польской кампании в 1807 году до завершающего этапа во Франции 1814 года. В каждой кампании игроков ждёт серия сражений, определивших ход истории (всего более 150 миссий). Проект освещает все войны, в которых лично участвовал легендарный герой Денис Давыдов, за исключением Русско-персидской войны 1826 года и Польского восстания 1831 года.

По словам руководителя студии FatIce Games, историка Алексея Калинина, он сам несколько лет подряд интересовался Наполеоновскими войнами. Кроме того, к разработке были привлечены несколько исторических консультантов.

Например, при постановке на паузу игроку выдается информация о солдатах и войсках, а перед каждым сражением – историческая справка, как в форме короткого описания, так и диалогов Денис Давыдова с участниками событий.

«К сожалению, часто создатели исторических игр мало обращают внимание на детали, поэтому именно образовательная часть проекта виделась нам особенно важной. Для нашей маленькой команды мы пригласили достаточно большой коллектив исторических консультантов. Среди них – историк и знаток военного дела Илья Литсиос, который присматривал за правильностью реализуемых механик. Реконструктор Александр Литвинов, который составлял референсы для упрощенных моделей на поле боя и боевые расписания для сценариев. Обязательно обратите внимание на форму военных. Прежде чем создать каждого 2D-персонажа известные художники-униформологи Андрей Каращук и Валерий Климов проводили целое исследование, выясняли, как он выглядел в конкретном году – использовали регламенты, воспоминания, рисунки и гравюры того времени», — рассказал о тонкостях разработки Алексей Калинин.

Именно историческая точность отличает игру от похожих проектов. Каждая миссия представляет собой воссозданное поле сражения со скрупулёзно расставленными армейскими полками. При этом расположение и местность играют не меньшую роль, чем отряды и решения игрока. Аутентичный дизайн армейских полков дополнен исторически достоверной униформой и способностями. Речь идёт не только о классификации подразделений как пехоты, кавалерии или артиллерии, но и об уникальной истории каждого конкретного полка, которая может существенно повлиять на их роль на поле боя.

Еще одна из главных особенностей проекта – это его игровая механика. Создатели назвали её «медленным RTS» (RTS – стратегия в реальном времени, отличается отсутствием очерёдности ходов), где важен острый ум, нежели реакция. Кроме того, многие найдут сходство проекта с настольными играми за счет множества сценариев ведения игры.

игра денис давыдов стратегия

«Во-первых, мы постарались создать уникальную игровую механику. Я сам большой любитель настольных и пошаговых игр, но необходимость долго ждать хода противника расстраивает. Не говоря уже о том, что молодежь нас, стариков, просто «рвет» в я RTS за счет скорости реакции. Захотелось уравнять шансы, поэтому мы сделали такую «медленную RTS», где важна не реакция, а острый ум. Второе – мы делали именно исторический варгейм (разновидность стратегических игр, имитирующих военные конфликты: как реальные, так и вымышленные), ориентируясь на настольные варгеймы и варгеймы с миниатюрами. В этих играх нет веток развития или строительства, но в них все равно интересно играть десятки и сотни раз. За счет чего? В нашем случае за счет уникальных, собранных вручную сценариев, каждый из которых представляет собой уникальную тактическую задачу. Это делает и игру очень интересной, и позволяет реализовать образовательную задачу проекта», — подчеркнул директор студии FatIce Games.

Минимальное время прохождения игры – 40 часов, если пропускать диалоги и проходить каждый сценарий с первого раза. Полное же прохождение займет порядка 60 часов.

Идея проекта родилась в 2018 году, когда студия разработала первый прототип текущей игры «Battle Line», посвященный холодному оружию. Изначально он планировался, прежде всего, как сессионная групповая игра, отсюда многие требования к механике – короткие сессии, отсутствие активной паузы. В 2019 году Алексеем Калининым (экс-руководитель R&D отдела компании Wargaming, выпустил около 30 настольных игр), Романом Ильиным (гейм-дизайнер и сценарист, разрабатывал игру «Магия Крови») и Михаилом Катовым (разработчик мобильных игр, пошаговая мобильная тактика «Clones Crusade») была образована FatIce Games. Они объединились вокруг идеи сделать «медленную RTS», несколько лет экспериментировали и попытались отразить в «Денисе Давыдове» тонкости использования тактики и одновременно комфортной игры. Всего над проектом работали 5 человек постоянного состава, также в разное время было привлечено около 15 фрилансеров.

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