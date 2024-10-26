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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ зале Творческого союза художников России (ТСХР) «Лаврушинский 15» стартовала выставка «Новые...

В зале Творческого союза художников России (ТСХР) «Лаврушинский 15» стартовала выставка «Новые старые города России».

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тсхр

Проект реализован в рамках экспериментальных мастерских ТСХР при участии Научно-организационного управления Российской академии художеств.

На открытии присутствовали: Хайк Симонян, руководитель отделения дизайна костюма секции «Дизайн», искусствовед Александр Шклярук, Мария Алибекова, заведующая кафедрой РГУ ИМ. А.Н. Косыгина, Иван Банк, заведующий кафедрой цифрового дизайна Института современного образования и информационных технологий, Ирина Волкодаева, профессор, заведующая кафедрой дизайна среды, РГУ им. А.Н. Косыгина, Сергей Артамонов, преподаватель БВШД, руководитель отделения «Средовой дизайн» ТСХР, Олеся Пустозерова, член-корреспондент РАХ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Медиа и дизайн» УВО МХПИ, Денис Еремкин, модельер, преподаватель Лаборатории моды В.М. Зайцева, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ и многие другие.

Александр Шклярук отметил, что секция дизайна создала мощную комплексную экспозицию, более 80 художников представили свои работы. «Радует высокое экспозиционное качество представленных работ, их продуманность. Роль дизайнера велика- это конструкторы среды, они определяют, как выглядит пространство. Взгляд дизайнера перспективен, он должен мыслить не сегодняшним днем, а смотреть в будущее» — подчеркнул он.

Открывая выставку Изабелла Рим, заслуженный художник РФ, академик РАХ, председатель секции «Дизайн» ТСХР отметила важность проекта: «Нашей целью было подчеркнуть индивидуальность города, сделать его среду комфортной, как для жителей, так и для туристов. В малых городах заключен огромный потенциал для внутреннего туризма, поэтому крайне важно развивать эту городскую среду. В 2025 году в Академии художеств будет общая выставка, и мы представим там эту экспозицию. Это проект про любовь к своей малой родине, к своей этнической культуре и корням. У каждого малого города свое лицо. Задача дизайнера разглядеть эту изюминку, полюбить ее и воплотить в проекте, который даст возможность городу развить свою уникальность. Мы, как художники, рады сделать свой вклад в обновление облика городов великой нашей Родины» — отметила Изабелла Рим.

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