На Никитском бульваре открылась фотовыставка, посвященная 90-летию великого российского режиссера Марка Захарова. Москвичи и гости города могут познакомиться на ней с более чем 30 уникальными фотографиями, рассказывающими о жизни и творчестве мастера.

В церемонии открытия выставки приняли участие народная артистка РФ, актриса театра «Ленком Марка Захарова» Александра Захарова и куратор выставки Андрей Райкин.

«С огромной радостью мы открываем сегодня фотовыставку на Никитском бульваре, посвященную великому мастеру театра и кино — Марку Анатольевичу Захарову. Он создал неповторимые образы и всемирно известный театр, снял любимейшие в народе кинофильмы — "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Убить дракона" и другие. С помощью экспозиции на Никитском бульваре теперь любой прохожий сможет узнать, как режиссер работал с актерами и как переживал моменты съемок и творчества», — сказал на открытии Андрей Райкин.

«Я хотела бы поблагодарить директора РОСИЗО Ольгу Николаевну Галактионову, ученицу моего отца, — она сочинила проект "Марк Захаров. Формула Мастера" и пригласила меня в нем участвовать. Для меня это праздник! Спасибо всем организаторам — РОСИЗО, ГИТИСУ и Театральному музею им. Алексея Бахрушина. Отец вырастил не одно поколение актеров, вписал плеяду ленкомовцев в театральную историю, сочинил свой театр и свой кинематограф. Он очень много сделал — Марк Анатольевич Захаров. И мне кажется, это очень правильно и достойно — чтить его память», — отметила Александра Захарова.

На представленных на выставке фотографиях режиссер Марк Захаров, его любимые актеры, друзья и семья показаны в моменты репетиций и закулисной жизни, спектаклей и отдыха. С помощью экспозиции можно будет вспомнить яркие художественные тандемы режиссера с Николаем Караченцовым, Евгением Леоновым, Александром Абдуловым, Инной Чуриковой, Александром Збруевым, Александрой Захаровой и другими звездами театра и кино.

В экспозиции представлены материалы из личного архива дочери режиссера — Александры Захаровой, из архивов Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», МХТ им. А.П. Чехова, друзей и соратников Марка Анатольевича.

Запечатленные на фотографиях мгновения приоткроют дверь в мир, созданный творческой энергией и талантом режиссера. Выставка будет интересна широкой аудитории поклонников кинематографа и драматургии, а также всем, кто желает расширить свой кругозор, прикоснувшись к золотым страницам российской культуры.

Фотовыставка на Никитском бульваре предвосхищает открытие в выставочных залах РОСИЗО крупного выставочного проекта «Марк Захаров. Формула Мастера».

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