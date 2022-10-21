Редкие работы Репина, Шагала, Пикассо и Пиранези соберут вместе всего на 5 дней в особянке Вишневских

Редкие работы Репина, Шагала, Пикассо и Пиранези соберут вместе всего на 5 дней в рамках выставки, которая пройдет в особянке Вишневских в преддверии аукциона Клуба коллекционеров графики.

Виктор Муйжель. Злая ведьма. 1901

Джованни Батиста Пиранези. Офорт из серии «Темницы»

Джованни Батиста Пиранези. Офорт из серии «Темницы«

Зенон Комиссаренко. Музыкальная фантазия 1970-е годы

Илья Кабаков. Монотипия. Экспериментальный портрет. 1970-е годы





Илья Репин. Вольск. 1870

Илья Репин. Портрет Николая Мурашко. 1866

Ирина Маковеева. Бульдог. 2009

Ирина Маковеева. Чихуахуа

Константин Осокин. Портрет подпоручика В.А.Семенова (1833-1836 гг.)

Ксения Михайлова. Материнство

Марк Шагал. Папагено

Марк Шагал. Русалка и сосна

Михаил Битный. Рентген средца сердцееда. 1955 год. Иллюстрация для журнала «Крокодил»

Лист с подписью Ильи Репина, написанный в путешествии, где были созданы легендарные “Бурлаки на Волге”, редкую серию офортов Пабло Пикассо и несколько старинных оттисков гравюр Джованни Батиста Пиранези покажут всем желающим с 25 по 29 октября в рамках предаукционной выставки Аукционного дома Клуба коллекционеров графики. Всего в экспозицию войдут около 300 произведений.

Топ-лотами станут две графические работы Ильи Репина. Первая — «Вольск», написана художником во время летнего путешествия по Волге в 1870 году. В течение этой поездки Репиным был собран материал для его программной картины «Бурлаки на Волге». Вид на речную пристань с корабликами прописан художником чрезвычайно нежно и деликатно.

Вторая работа — портрет художника и основателя знаменитой Киевской рисовальной школы Николая Ивановича Мурашко, с которым Илья Репин вместе учился в Императорской Академии художеств. Искусствоведам хорошо известны другие графические и живописные портреты Мурашко, созданные Репиным, однако на выставке впервые покажут достаточно необычный и подписной портрет лежащего Николая Мурашко (1866 год).

Творчество Пабло Пикассо на аукционе представит сюрреалистичная серия из пяти офортов, входящих в так называемую «Сюиту Воллара». Все 100 гравюр, составляющих сюиту, в 1930-е годы художнику заказал арт-дилер Амбруаз Воллар. В обмен на них Пикассо получил в собственность полотна Ренуара и Сезанна. Сейчас полная серия хранится в Британском музее. Ее институция приобрела за £1 млн, пожертвованный бизнесменом Амишем Паркером в память о своем отце. Основные темы серии — взаимоотношение художника и модели, а также полные символизма изображения Минотавра — чудовища с телом человека и головой быка. На аукцион будут выставлены лаконичные и изящные офорты «Модель и большая скульптура со спины», «Скульптор и модель», «Минотавр, мужчина с кубком и женщины», «Слепой Минотавр, ведомый маленькой девочкой» (2 варианта).

Среди экспонатов вытсавки и лотов предстоящего аукциона также две цветные литографии Марка Шагала (1887–1985) «Русалка и сосна» и «Папагено», выпущенные ограниченным тиражом в 333 экземпляра. Лист «Русалка и сосна» входит в серию из 12 литографий под общим названием «Ницца и Лазурный берег» 1967 года, созданную по оригинальной гуаши Шагала. Другая работа витебского художника забавный птицелов «Папагено» — персонаж оперы Моцарта «Волшебная флейта».

Итальянскую школу графики представят редкие офорты Джованни Батиста Пиранези (1720-1778). Семь листов из серии «Темницы»» изображают созданные воображением мастера пугающие и невероятно притягательные образы таинственных мест, никогда в реальности не существовавших. Серия была напечатана в Римской Академии изящных искусств в XIX веке с оригинальных досок XVIII века.

Выставка пройдет в старинной усадьбе Вишневских по адресу Щетининский переулок 10, стр 2. Все ценители графического искусства смогут прийти сюда с 25 по 29 октября. Сам аукцион состоится 29 октября.

Часы работы: вторник – суббота с 11 – 19.

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