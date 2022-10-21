Музей-заповедник «Абрамцево» приглашает на выставку художников Ольги и Олега Даниловых «У стен монастыря»

21 октября 2022 года в выставочных залах отдела художественных ремёсел Музея-заповедника «Абрамцево» начинает работу выставка произведений Олега и Ольги Даниловых «У стен монастыря». Художники представляют произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики и скульптуры. Работы раскрывают истоки создания их авторского стиля, а также современный этап его развития.

Ольга и Олег Даниловы — семейная пара. Они живут и работают в Хотькове, городе художников, что расположен у стен Покровского Хотькова монастыря. Здесь никого не удивляет тот факт, что в их семье оба супруга — успешные профессиональные художники. Почти четверть века семейная пара занимается разработкой своего собственного художественного стиля. Глубокое понимание и знание традиций народного искусства стали для них своего рода широким фарватером, направляющим их поиски к новым творческим достижениям.

Олег и Ольга работают вместе, создают деревянные декоративные расписные панно (это их они называют «досками»), выполняют рельефы, объёмные фигуры и композиции, наследующие приёмы создания русской средневековой скульптуры, предметы мебели. И у каждого своя область творчества и индивидуальный стиль. Олег с высочайшим мастерством и тонким пониманием материала выполняет резьбу по дереву, Ольга занимается волшебной росписью. Они обращаются к простым бесхитростным сюжетам на вечные темы жизни и смерти, добра и зла, воплощая их библейским языком псалмов и притч, а также образным языком фольклора, где сочетаются быль и вымысел, мечта и реальность, где символика соседствует с аллегорией.

Авторам удаётся бережно сохранить народное мировосприятие, внутреннюю цельность чувств и жизненный оптимизм, их работы отличаются поэтичностью, искренностью, мягким юмором. На выставке зритель прикоснётся к удивительному творчеству авторов и окунётся в атмосферу радостной сказки, ощутив реальную взаимосвязь земного и небесного.

Именно таковы Даниловы — большая православная многодетная семья.

Олег Юрьевич Данилов (1961 г. р.) окончил отделение художественной керамики Абрамцевского художественно-промышленного училища имени В.М. Васнецова (1985) и факультет монументально-декоративного и прикладного искусства (кафедра художественной керамики) Московского высшего художественно-промышленного училища имени С.Г. Строганова (1993), более 10 лет работал в Абрамцевском училище преподавателем рисунка и композиции на отделении художественной керамики. Художник увлечённо занимается книжной графикой, живописью, художественной фотографией, участвует в многочисленных выставках. Член Союза художников России.

Ольга Владимировна Данилова (1970 г. р.) окончила отделение художественной керамики Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В.М. Васнецова (1991). Успешно занималась авторской матрёшкой и золотным лицевым и орнаментальным шитьем в одной из артелей Сергиева Посада. Участвует в выставках, сотрудничает с московскими галереями по декоративно-прикладному искусству.

Выставка «Олег и Ольга Даниловы. «У стен монастыря» продлится до 27 ноября 2022 года.

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