«РЕКОНКИСТА КРАСОТЫ»: Выставка фотографии Владимира Клавихо-Телепнева в музее «Новый Иерусалим»

21 декабря 2022 года Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» открывает выставку фотографа Владимира Клавихо-Телепнева. На экспозиции будут представлены 92 художественных произведения автора. Часть работ демонстрируется впервые.

Владимир Клавихо-Телепнев – всемирно признанный мастер, один из лучших фотографов в России и автор уникальной техники Эгломизе в фотографии. Выставки с его участием проходили в Москве, Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Токио. Его работы входят в собрание крупных мировых музеев. Художественный стиль мастера узнаваем и уже успел стать объектом для подражаний. На выставке «Реконкиста красоты» представлены работы, в которых автор обращается к теме красоты и античного «калокагативного» представления о ней.

Владимир Клавихо-Телепнев. МИД и другие. Серия «Сталинский ампир». 2013. Прямая печать на дереве

– Современное искусство крайне редко обращается к такой категории, как красота. Владимир Клавихо-Телепнев, сохраняя творческую связь со старыми мастерами, продолжает традицию представления об искусстве как о прекрасном. Эстетическая составляющая в его работах так же важна, как и смысловая. Его работами можно просто любоваться, а можно и читать как литературные произведения, написанные языком символов и метафор. На выставке представлены работы, в которых автор возвращает утраченное в современном искусстве значение красоты, – говорит Наталья Шишкова, куратор выставки.

Представления о Красоте – одни из самых непостоянных в человеческой культуре. Античная греческая Этика для определения истинно прекрасного человека пользовалась термином καλοκἀγαθία, «калокагатия», составленным из двух слов со значением «красивый». Первое из них, καλός, подчеркивало красоту внешнюю, в то время как второе, ἀγαθός, говорило о красоте в нравственном отношении. Тем самым эстетический идеал того времени помимо физической красоты включал в себя еще этическую составляющую – добродетельность, благородство поступков и мыслей. В Средние века под влиянием христианского мировоззрения с его представлениями о тленности земного бытия и греховности всего телесного под Красотой понимается исключительно духовная красота, красота бессмертной души, созданной Богом. С наступлением эпохи Ренессанса возрождается и античный идеал гармонически развитой личности. В этот период вновь возвращается образ красоты физической, соединенной с духовностью, и она становится отражением Божественного в человеке и природе. Античное «калокагативное» представление о красоте сохраняется и до наших дней, хотя современное искусство все реже обращается к эстетической категории, отдавая предпочтение сложным концептуальным решениям.

Владимир Клавихо-Телепнев. Благовещение 2. 2021. Прямая печать на дереве. 49х41 см

Выставка дает возможность зрителю увидеть, как современный художник переосмысляет античное понятие калокагатии, дополняя его новыми смыслами.

– Иногда важнее даже не само изображение, а тот набор ассоциаций-символов, которые оно рождает. Поэтому очень важным звеном в формировании символического образа выступает сам зритель. От его восприятия зависит, будет ли понят заложенный автором смысл или же произведение останется просто изображением. Для меня овладение мастерством дает возможность бесконечного диалогам с выдающимися художниками прошлого. Моя реконкиста – это отвоёвывание потерянных и забытых ценностей, – комментирует фотохудожник Владимир Клавихо-Телепнев.

Экспозиция выставки разместилась в трех залах, в выставку вовлечено также и пространство музейного фойе. Каждый зал посвящен одному из понятий о красоте, существовавших в разные исторические периоды.

Первый зал показывает красоту человеческого деяния – архитектуру. На двухметровых деревянных панелях и холстах представлены коллажные изображения монументальных высоток советского периода, во многом определявших историческое лицо Москвы начала пятидесятых годов. В фокусе работ, представленных автором в этом зале, - привычная архитектура высоток в технике коллажа, распространенная в 20–30-х годах XX века и связанная с именами Александра Родченко, Эль Лисицкого и других. У Владимира Клавихо-Телепнева коллажи становятся портретами-воспоминаниями Москвы, которая еще сохраняется, но в то же время оказывается уже оставшейся в прошлом.

Владимир Клавихо-Телепнев. Портрет архитектора. 2020. Прямая печать на дереве. 43х40 см

Второй зал посвящен сверхчувственной красоте души. Изображения, отсылают зрителя к сюжетам иконописи и религиозной живописи эпохи Возрождения, выполненных на досках. Красота сверхчувственная не поддается словесному описанию. В русской культуре она означает божественную красоту души, которая может выражаться через земную – как в человеке, так и в природе. Владимир Клавихо-Телепнев создает мир, наполненный знакомыми сюжетами и символами, использовавшимися в западноевропейском искусстве Возрождения и древнерусском искусстве иконописи. С их помощью автор помогает зрителю проникнуть в личное для каждого человека сакральное пространство божественного.

Третий зал представляет красоту чувственную – физическую. Физическая красота, такая многообразная и противоречивая, стала для Владимира Клавихо-Телепнева объектом художественного исследования в серии работ «Sensuality».

Работы мастера можно принять за старинные фотографии начала XX века или дагерротипы. Подобный эффект объясняется тем, что художник применяет особую технику оформления изображений – эгломизе. Название техники происходит от фамилии её изобретателя, французского антиквара и гравера Жана-Батиста Гломи и впоследствии стало употребляться для обозначения всех подобных техник золочения на стекле, в том числе тех, которые существовали уже в Древнем Риме, Византии, средневековых королевствах Западной Европы, Древней Руси. Техника эгломизе представляет собой процесс нанесения декора из серебряной или золотой фольги на обратную сторону стекла с дальнейшей гравировкой геометрического или растительного орнаментов.

Владимир Клавихо-Телепнев. Портрет девочки из пансиона. 2014. Прямая печать на дереве. 34х33 см

Технология Владимира Клавихо-Телепнева не подразумевает искусственного получения орнамента, он образуется за счет трещин и неровного наложения сусального золота или серебра. Далее на уровне всего изображения полностью стирается сусальная основа, и ее остатки, как амальгама на старом зеркале, остаются на изображении и придают стеклу еще большую зеркальность. Творческий замысел художника – отразить реальность в изображении. Реальность эта включает в себя и предметы интерьера помещения, и зрителя, их рассматривающего, и естественное, и искусственное освещение. Свет и тени отражаются в этом зеркале и соединяются с изображением, дополняют его и становятся его частью.

– Можно сказать, что выставка «Реконкиста красоты» - необычный проект для нашего музея. Им мы открываем новые горизонты для себя в стремлении познакомить зрителя с современными мастерами. И, в общем-то, это наша первая большая фотовыставка. Необычная техника, художественное видение Владимира Клавихо-Телепнева, его размышления как мастера о красоте и ее эстетических идеалах – то, что отзывается сейчас и кажется необходимым. И это новое для нас направление абсолютно соответствует вектору развития «Нового Иерусалима», от проектов которого всегда ждут ярких эмоций, – рассказывает Анна Антипенко, генеральный директор музея «Новый Иерусалим».

В рамках выставки пройдут экскурсии, в том числе авторские. Проект будет доступен для посетителей до 4 июня 2023 года.

Владимир Клавихо-Телепнев. Бухта в Кейптауне. 2000. Эгломизе. 73х77 см

Владимир Клавихо-Телепнев родился 14 сентября 1962 года в Москве. Окончил Московскую полиграфическую академию по специальности художник-график, иллюстратор. С 1988 года работает как живописец и график, принимает участие в выставках и параллельно занимается фотографией. В последующее десятилетие полностью посвящает себя поиску своего места в фотографии. Работает в качестве фотокорреспондента для информационных агентств Испании, Италии и Франции. Позднее занимается фотосъемкой моды и рекламы. А с 1997 года начинает осуществлять собственные художественные проекты. В этот период В. Клавихо-Телепнев обращается к опыту мирового искусства различных эпох, совмещая разнообразные стили и формы. Сам мастер видит этот процесс как диалог с художниками и писателями прошлого и их произведениями. Образование и семейное окружение (дед В.И. Телепнев – ученик Фаворского и бабушка М.Н. Данилова – ученица Грабаря и Истомина, дед Рауль Эдмундо – фотограф) помогают ему глубоко изучать специфику выбранной стилистики и привносить ее в свои произведения.

Неотъемлемой частью стиля Владимира Клавихо-Телепнева являются техники печати и оформления изображений. Первая техника – прямая печать на деревянных панелях. Вторая – старинная техника эгломизе, переработанная автором, о чем будет подробно рассказано в третьем зале.

Сюжеты работ Владимира Клавихо-Телепнева имеют разные литературные, живописные, театральные источники. В 2004 году создана серия работ по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад», в 2010 году закончена серия работ, иллюстрирующая сказку Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес», которая была представлена на двух крупных выставках: в Оксфорде (2012) и в 7 крупных музеях Японии (2020–2021). 2018 год был посвящен созданию сказочной серии «Кремль», которая была показана в Кремлёвском дворце в 2019 году. В 2021 году закончена серия по сборнику стихотворений Шарля Бодлера «Цветы зла». Сегодня творчество В. Клавихо-Телепнева признано во всем мире. За первую свою книгу «Imperfecto», посвященную деду-фотографу, Владимир Клавихо-Телепнев получил премию «Лучший фотоальбом Восточной Европы 2001–2002 года». Одной из самых ценных для самого мастера стала выставка «К 100-летию ГМИИ им. А.С. Пушкина» 2010 года. В. Клавихо-Телепнев оказался единственным современным российским художником, работы которого были представлены на экспозиции, наряду с шедеврами Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Франциско Гойи, Владимира Боровиковского, Валентина Серова и др.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.