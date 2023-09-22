Возрождение и воссоздание не только красоты, но и истории - дела, которому служат реставраторы. Совместно с музеем-заповедником «Зарайский кремль» посетители могут увидеть шедевры прошлого.

Быт и нравы аристократии, купечества города Зарайска в произведениях живописи, декоративно-прикладного искусства, предметов мебели, тканей - в зале экспозиции. 70 предметов - старинные веера и шкатулки, предметы сервиза эпохи барокко и графика. Всё дышит стариной, умиротворением, манящими путешествиями и дворянским укладом. Так жили люди в XVIII-XIX веках - прогулках, чтении, служении Отечеству, развлечениях и преклонении перед красотой, которую реставраторы пронесли сквозь века и годы.

Выставка открыта до 17 декабря 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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