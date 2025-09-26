ТНТ представил второй сезон реалити «Звёзды в джунглях. Карибский сезон»

Накануне в московском ресторане «Оригинал» было жарко. Телеканал ТНТ презентовал второй сезон реалити «Звёзды в джунглях», который снимался на Карибах. Не обошлось без сенсационных заявлений и интригующих признаний.

Посмотреть первую серию и обсудить ее события пришли участники сезона — Маша Малиновская, Аристарх Венес, Вадим Дубровин, Ася Резник, Ирина Пинчук, Сергей Романович, Альбина Кабалина, Ян Дилан, Екатерина Шкуро, Мария Малиновская, а также звёзды других проектов ТНТ Наталья Рудова, MARGO, Саша ST с Ассоль, Николь Кузнецова, Катя Голден, Сергей Рост, Андрей Минин, Карина Нигай, Елена Кулецкая, Никита Джигурда и бесспорный знаток джунглей и главный ньюсмейкер прошлого сезона Натан.

Ожидая премьеры первой серии, гости общались со звёздами и настраивались на просмотр оригинальными авторскими коктейлями «Звезда джунглей», «Испытание на вылет» и «Привет Натану».

Официальную часть спонтанным зажигательным танцем открыли ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян, к ним присоединился креативный продюсер проекта Эмин Гасанов. Вместе они представили сезон, раскрыв некоторые секреты.

«Мы вместе с 2021 года, и это наш седьмой сезон в формате «Звёзды в…». И каждый раз, как в первый раз. Казалось бы, уже были привезены все змеи, тараканы и гусеницы, были самые разные испытания, но каждый наш сезон, каждая наша локация — это новые звёзды, новые решения, новые коалиции, новые изобретательные ситуации. И каждый раз мы в шоке: мы очаровываемся и удивляемся нашим звёздам, их решениями, ходам», – поделилась ведущая шоу Ольга Бузова.

«В предстоящем сезоне будет участник из предыдущего сезона, вы увидите его на экранах. Это наш попугай Серхио Мартинес, он будет и в этом сезоне. В прошлом сезоне Клава Кока научила говорить его слово «краш». В этом сезоне участники старались научить его петь. А вот получилось у них это или нет, узнаем из эфиров. Если раньше реалити ассоциировалось только со скандалами, то сейчас эта эпоха ушла. Мы много смотрим на предпочтения аудитории, и сегодня зрителям не интересно смотреть, как люди ругаются. Им интересно видеть причины того, почему они поступают так или иначе. Наше реалити про историю, про людей, про нарративы. Реалити выросло вместе с аудиторией, и этот сезон это подтвердит», – рассказал продюсер проекта Эмин Гасанов.