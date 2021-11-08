Ретроспективная выставка живописца, графика, скульптора и поэта Бориса Кочейшвили открывается в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея открывает ретроспективную выставку живописца, графика, скульптора и поэта Бориса Кочейшвили. Экспозиция демонстрирует наиболее полно и разнообразно творчество мастера – от ранних графических произведений середины 1970-х годов до живописных панно и скульптурных рельефов, выполненных в последнее время.

Борис Кочейшвили. Отдых в лесу. 2017

Борис Кочейшвили. Башня. 1998

Борис Кочейшвили. Сибирский пейзаж. 2017

Борис Кочейшвили (р. 1940) давно известен публике и специалистам как график. Однако уже много лет он пишет картины, создает скульптурные произведения. Работы художника представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Государственного музея Востока, Государственного Русского музея, Музея Людвига (Германия), Национальной галереи Грузии, Музея AZ, более чем в тридцати российских региональных художественных музеях и в частных собраниях по всему миру. Стихи Кочейшвили, хорошо известные ценителям поэтического слова, вошли в сборник «Русские стихи 1950–2000. Антология» наряду с произведениями Иосифа Бродского и Всеволода Некрасова.

Один из наиболее самобытных представителей своего поколения, Кочейшвили окончил Московское художественное училище памяти 1905 года и продолжил формироваться как художник в знаменитой офортной экспериментальной студии им. И.И. Нивинского под руководством Евгения Тейса. Позднее Кочейшивили занимался литографией в мастерской на Масловке. Группировавшиеся там сообщества художников создавали очаги «живого» искусства в Москве того времени. В соседстве и творческом общении с такими современниками как Эрнст Неизвестный, Олег Кудряшов, Юрий Купер, Май Митурич, Юлий Перевезенцев оттачивался стиль, образный и пластический язык мастера.

Выставка в Новой Третьяковке состоит из трех частей: живопись, рельеф и графика. Каждому виду искусства свой зал. Мы с кураторами Третьяковской галереи постарались показать максимальное количество вещей (речь не только о картинах, но и о фактических предметах бытования автора), которые наиболее ярко и в то же время с разных сторон характеризуют художника. Выставка получилась необычной — и по своей архитектуре, и по тому, как вещи «живут» в пространстве. В экспозиции представлена та самая дверь, на которой художник написал в свое время «Я и Они. Они и Я» и ленд-арт объект, деревянный стул трон, который архитектор выставки Алексей Подкидышев взгромоздил под самый потолок и который символизирует незримое присутствие автора на выставке.

К каждому залу вместе с московским театром Liquid theatre мы подготовили “аудиоспектакль”: рители услышат голос Кочейшвили: его стихи и рассуждения о непростом пути художника, комментарии куратора Тамары Веховой, реплики театрального режиссера Юрия Погребничко — в сопровождении аутентичных звуков мастерской. К сожалению, из-за ковидных ограничений мы не сможем обеспечить наших зрителей наушниками, так что очень просим взять их с собой и скачать QR код у входа на выставку.

«Портрет художника» представлен интерактивной мультимедийной инсталляцией: как личный опыт художника — его жизненного сценария, поведенческого рисунка — отражается в искусстве? Важно нам или не важно знать биографию, характер и облик автора для того, чтобы получить больше впечатлений от соприкосновения с его творчеством? Очень интересно, как зрители отнесутся к нашему эксперименту.

Центральные темы творчества Кочейшвили – это отношения и диалоги: персонажа с персонажем, персонажа с пространством, пространства с неодушевленным объектом. Названия его работ часто повторяются, а их герои переходят из одной композиции в другую: фигура и фигура («Разговор»), берег и река («На берегу»), фигура и пейзаж («Одинокая»), фигура и архитектурная форма («Женщины у башни»). Борис Кочейшвили отражает взаимосвязи между людьми, взаимоотношения между человеком и природой в пластических соотношениях цветовых пятен, линий и плоскостей, уподобляя пространство своих работ сценической коробке с ее структурой (авансцена, просцениум, декорация, задник), наложенной на ландшафт (земля, вода, дальний лес, гора или небо). Театральность – неотъемлемая черта произведений мастера, в пространствах его работ разыгрываются и наполняются новыми смыслами архетипические сюжеты.

В состав экспозиции в Третьяковской галерее вошли произведения всех видов и жанров искусства, в которых работает Борис Кочейшвили. Представлены графические листы конца 1970-х, живописные произведения 2020-х, а также скульптурные рельефы, выполненные в последние годы. Один из знаковых экспонатов на выставке – входная дверь из мастерской художника, на которой в свое время он написал слова: «Я и Они. Они и Я», определившие название настоящей выставки. Ярким акцентом в экспозиции стал особый экспонат – деревянный стул-трон, который архитектор выставки Алексей Подкидышев разместил под потолком. Этот объект символизирует незримое и постоянное присутствие автора в выставочном пространстве.

Большое внимание на выставке уделено скульптурным рельефам. Для их демонстрации сконструирован короб-сцена с динамическим светом. Создавая рельефы, Кочейшвили легко импровизирует с материалом и объемами. Его скульптурные произведения столь же живые и подвижные, как и рисунки художника. В работах фигуры будто двигаются и дышат, трава колышется, а пространство буквально сворачивается за горизонт. При этом мастер аскетичен в использовании пластических средств – высота рельефов – не более 2–3 сантиметров, колористические решения сдержанны, выбраны один или два цвета.

Завершает выставку выполненный в дереве портрет Бориса Кочейшвили работы знаменитого скульптора Аделаиды Пологовой, которую сам художник считает своим главным учителем и другом.

Многогранное исследование мира художника представлено в пространстве выставки особыми экспозиционными средствами: совместно с московским театром «Liquid theatre» был подготовлен аудио спектакль «Я и ОНИ», который доступен посетителям по скачанному QR коду у входа на выставку. Гости музея могут услышать голос мастера, его стихи и рассуждения о пути художника, комментарии куратора Тамары Веховой, реплики театрального режиссера Юрия Погребничко в сопровождении звуков мастерской, а также оригинальной музыки Бориса Кочейшвили. Биография художника и его творческая жизнь представлены на мультимедийных экранах.

Выставка «Я и ОНИ» – это размышление о границах, о механизмах выстраивания отношений в современном мире. Кто я и кто мы? Где проходит граница между мной и другими, миром внутренним и внешним? Кочейшвили находит в заведомо драматичных взаимоотношениях между «я» и «они» формулу гармонии, построенной на нежности и юморе, готовности к «со-чувствию». Выставка представляет собой погружение в художественную вселенную мастера, местами – трагическую, местами – легкую и веселую, но неизменно глубокую и разнообразную.

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