«Подмосковные вечера искусств»: от обучения до вдохновения

С 8 ноября по 7 декабря 2021 года при поддержке Министерства культуры Московской области пройдет VIII Международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств».

«Подмосковные вечера искусств» — уникальный фестиваль, который включает в себя образовательное, просветительное и концертное направление. Благодаря чему в проекте совмещаются классические концерты, авторские концерт-лекции и мастер-классы. Московская область встречает лучших мастеров – пианистов и педагогов из различных стран мира уже в восьмой раз, — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. — Фестиваль пройдет в Электростали, Жуковском, Красногорске, Пушкино, Химках, Коломне — в тех подмосковных городах, где традиции фортепианного исполнительства в детских школах искусств хранятся и развиваются с особой любовью».

Художественный руководитель фестиваля – профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов сформировал особую концепцию, которая отличает «Подмосковные вечера искусств» от других музыкальных фестивалей.

В этом году своим мастерством с юными дарованиями поделятся: Альберт Мамриев (Израиль), фортепианный дуэт Марии и Десислава Бобриных (Россия, Болгария), Иван Дончев (Болгария), Антонио ди Кристофано (Италия), Винченцо Бальцани (Италия), Светлана Еганян и Йоланда Кузнецова (Франции).

По замыслу организаторов, фестиваль «Подмосковные вечера искусств» даст мощный творческий и профессиональный импульс преподавателям и учащимся музыкальных школ и колледжей, а всем любителям классической музыки подарит радость встреч с прославленными мастерами фортепианного искусства.

Концерты в рамках фестиваля пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

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