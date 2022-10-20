В галерее «Наковальня» открывается персональная выставка Рината Мустафина «Зенит». Это первый масштабный сольный проект художника. Выставка «Зенит» представит более тридцати работ, созданных художником в разные годы. Все они собраны в тематические серии, объединенные при этом общей концепцией: зритель вслед за художником словно поднимается над живописным полотном и воспринимает изображение сверху — из точки зенита.

Интерес к образу земной поверхности, наблюдаемой с большого расстояния, появился у художника очень давно. Его привлек контраст между абстрактными, обобщенными формами, которые видит глаз с высоты птичьего полета, и детализацией; между строгой, замершей геометрией линий и постоянной динамикой, присущей нашему миру. Двигаясь от минимализма и абстрактного экспрессионизма в сторону реалистичной предметности и сакральных символов, Ринат Мустафин вырабатывает особый художественный язык. Если в ранних работах он стремится отсечь все, кроме композиции, фактуры и цвета, то в последующих проектах зритель заметит эволюцию его взглядов.

В качестве референсов для создания произведений Мустафин использует снимки Google-карт — как поверхности планеты, так и отдельных городов, улиц, спортивных площадок. Сам художник видит в этом отражение «современного» взгляда на мир, сформированного под влиянием новой цифровой реальности: постфутуристического, прагматичного, лишенного романтики. Вариативность сюжетов, которые можно наблюдать на случайных снимках города, отражает нашу повседневную жизнь и становится мощным источником вдохновения. Предельная честность и анонимность этих фотографий — квинтэссенции реализма — трансформируется в живописные или графические произведения и обретает дополнительные смыслы. То, что запечатлено роботом, осмысливает художник.

«Графика, живопись и все эти новые сервисы — два максимально далеких друг от друга медиума. Одни — очень древние, архаичные, другие — самые современные. Потенциал этого контраста я и исследую в своих работах».

Илья Овчаренко, основатель галереи: «Открывать персональную выставку Рината без него самого — тяжелый, но необходимый ход. Она как никогда сейчас к месту и показывает, насколько красива и эстетична наша планета в зените ее восприятия, без социальных претензий, на волне принятия и созерцания. И лучшим подарком и признанием для художника будут гости, которые признают и увидят этот смысл и понесут в общество его идею».

Ринат Мустафин родился в Магнитогорске в 1991 году. Окончил Государственный Университет Землеустройства по архитектурной специальности. Работал дизайнером интерьеров, сценографом, архитектором различных музыкальных фестивалей и мероприятий. Выставлялся в различных галереях с 2016 года. В 2020 году принял участие в ярмарке «Шар и крест», что привело его к занятию искусством в полной мере. В том же году начал сотрудничать с особняком WIP, на территории которого создал андеграундную галерею под собственным кураторством. Работает с различными медиа. В живописи преимущественно использует язык абстракции — древний язык образов и символов. Вдохновляется промышленным дизайном, природными формами, сакральной геометрией. Искусство видит как инструмент коммуникации для обмена абстрактными и тонкими смыслами.

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