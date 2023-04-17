Скрипичный гала-концерт в Малом зале Консерватории

18 апреля 2023 года в Консерватории состоится Гала-концерт апрельского фестиваля, посвящённого 75-летию Народного артиста России Владимира Михайловича Иванова.
В.М. Иванов – профессор, заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории, декан оркестрового факультета. В концерте принимают участие его воспитанники разных лет: Фёдор Безносиков, Даниил Бессонов, Андрей Зубенко, Валерия Илюшина, Елена Корженевич, Кирилл Кравцов, Мария Лундина, Лиля Люманова, Лидия Мартемьянова, Елена Семёнова, Виктория Тульская, Ольга Чепижная, Глеб Шехтман.
Прозвучат шедевры скрипичного репертуара. В программе: И. Ахрон, А. Баццини, И. Брамс, Дж. Керн, У. Кролл, О. Мессиан, А. Розенблат, А. Сандоваль, П. де Сарасате, К. Сен-Санс, И. Фролов, Ф. Херманн, Э. Шоссон, Д. Шостакович.
Начало в 19:00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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