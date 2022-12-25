ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ: В Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее открылась новая экспозиция

В канун Нового года открылась новая краеведческая экспозиция в Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее. На протяжении многих лет в Бежецке не существовало экспозиции музея, которая рассказывала бы об истории края. Теперь у жителей и гостей города есть возможность познакомится с многовековой историей бежецкой земли, традициями её жителей, вкладом бежечан в историю и культуру края и России в целом.

23 декабря состоялось торжественное открытие краеведческой экспозиции. Министр культуры Тверской области, Ксения Олеговна Глинка, поздравила жителей и гостей города с этим важным событием для всей культурной жизни региона. Она поблагодарила коллектив за создание современной и красивой экспозиции. А также отметила важность трепетного отношения к истории, которая и формируется в краеведческих музея. С приветственным словом обратился Глава Бежецкого района, Павлов Игорь Анатольевич, отметив, что для города это новый пример комплексного подхода к реконструкции зданий.

Генеральный директор Тверского государственного объединённого музея, Репина Ирина Александровна, поблагодарила всех сотрудников, принимавших участие в создании экспозиции, отметив каждого благодарственными письмами. Не осталась без внимания и команда коллектива ООО «Нео ЭКСПО Арт», которая с высоким профессионализмом и бережным отношением к музейным экспонатам воплотила концепцию в реальность.

Открывают экспозицию материалы археологических раскопок, среди которых уникальный женский головной убор – волосник с итальянским золотным кружевом и золотной лентой очелья. Представленные в экспозиции орудия земледелия и льноводства, предметы быта и костюма, образцы рукоделия рассказывают о хозяйственном и культурном своеобразии бежецкого крестьянства. В атмосферу уездного города Бежецка рубежа XIX-XX веков позволяют погрузиться предметы ярмарочной и магазинной торговли, макет железнодорожной станции «Бежецк», павильонная фотокамера, а также фотографии бежецкого фотографа П.М. Дружинина. Тема бежецкого дворянства представлена семейными портретами и мемориальными вещами из усадьбы Борисково старинного рода Кузьминых-Караваевых. Среди уроженцев Бежецкого уезда и владельцев усадеб – деятели тверской и российской истории – премьер-министр Б.В. Штюрмер, министр путей сообщения М.И. Хилков, писатели и благотворители Ф.Н. и А.П. Глинки.

Развитие банковского дела имело большое значение для торговли и предпринимательства Бежецка на рубеже XIX-XX веков. В экспозиции представлен условный интерьер кабинета управляющего отделением Государственного банка в бывшем доме Неворотиных.

Переломные события в период Первой мировой войны и революции 1917 года раскрывают фотографии демонстраций, листовки и распоряжения, газеты, отпечатанные в типографии бежецкого земства. Подлинные предметы и документы повествуют о вкладе бежечан в победу в Великой Отечественной войне на фронтах и в тылу.

Напомним, что осенью 2022 года в Бежецке были открыты две экспозиции, посвященные великим деятелям культуры, уроженцам города – писателю Вячеславу Яковлевичу Шишкову и основателю Великорусского оркестра – Василию Васильевичу Андрееву. В музее также были созданы два выставочных и концертный залы. В связи с открытием краеведческой экспозиции Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей стал настоящем большим культурным комплексом в самом центре города.

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