КИНЕМАТОГРАФИСТЫ ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ НЕИГРОВОГО КИНО «ЗОЛОТАЯ СВЕЧА»

26 октября 2022 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялась пресс-конференция, где было объявлено об учреждении Российской Премии в области неигрового кино «Золотая Свеча».

В пресс-конференции приняли участие:

Сергей Зайцев, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, директор и художественный руководитель киностудии «Русский путь», член правления Союза кинематографистов России, член-корреспондент Национальной Академии кинематографических искусств и наук России председатель оргкомитета Премии «Золотая Свеча».

Виктор Москвин, историк, продюсер, директор Дома русского зарубежья им. А.Солженицына, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

Филипп Кудряшов, продюсер, Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

Алексей Алешковский, сценарист, кинорежиссёр, журналист, продюсер, Президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России.

Наталия Гугуева, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, директор Студии «Встреча».

Александр Куприн, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия.

Сергей Дебижев, кинорежиссёр, сценарист, актёр (направил видеообращение).

Андрей Шемякин, кинокритик.

Сергей Русаков, кинорежиссёр, председатель Московского областного союза кинематографистов.

Вячеслав Сачков, оператор.

Андрей Поповян, звукорежиссёр.

Олег Штром, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и другие кинематографисты.

Премия «Золотая Свеча» учреждена в целях сохранения профессиональных и духовных основ отечественного неигрового кинематографа, его развития и популяризации, а также содействия сохранению исторического и культурного наследия России. Создание Премии инициировано сообществом кинодокументалистов. Учредителями стали Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудия «Русский путь». Премия «Золотая Свеча» стала продолжением ежегодной награды киноклуба «Русский путь» Дома русского зарубежья — «Бронзовая свеча», которая вручалась с 2006 года.

Сергей Зайцев, кинорежиссёр, продюсер, председатель Оргкомитета Премии «Золотая Свеча»:

– За 17 лет в киноклубе «Русский путь» представили свои работы более 200 режиссёров неигрового кино. Дважды обладателями Бронзовой свечи стали кинорежиссёры Борис Лизнёв и Наталья Гугуева, наш приз получили замечательные отечественные кинодокументалисты — режиссёры Григорий Натансон, Владимир Эйснер, Татьяна Карпова, Валентина Гуркаленко, Татьяна Скабард, Андрей Осипов, Евгений Барханов и другие, в 2020 году режиссёр Вячеслав Орехов награжден за вклад в неигровой кинематограф.

Киноклуб «Русский путь» стал в последнее время очень популярен. Режиссёры предпочитают показывать фильмы на нашей площадке и предложений, от которых мы не могли отказаться, в этом году было столько, что с января по май у нас было продемонстрировано кинолент больше, чем обычно за год. Все эти картины – новые работы, и больше чем для половины из них мы организовали премьерные показы. Тогда мы и подумали не превратилась ли наша Бронзовая свеча в общероссийскую премию. Активная поддержка кинематографического сообщества утвердила нас в этой мысли. На сегодняшний день свои подписи в поддержку учреждения Премии «Золотая Свеча» поставили более 120 кинодокументалистов: режиссёров, сценаристов, операторов, звукорежиссёров, кинокритиков, продюсеров, в числе которых народный артист России, режиссёр Виктор Лисакович, заслуженный деятель искусств России, режиссёр Валентина Гуркаленко, главный режиссёр Дирекции документального кино АО «Первый канал», многократный призер кинопремий и международных кинофестивалей Наталия Гугуева, обладатель Главного приза 44-го Московского международного кинофестиваля за лучший документальный фильм Сергей Дебижев, звукорежиссёр, педагог Роланд Казарян, заслуженный деятель искусств России, режиссёр Андрей Осипов, заслуженный деятель искусств России, кинооператор Вячеслав Сачков, многократный призер международных кинофестивалей, режиссёр Светлана Быченко, заслуженный деятель искусств России режиссёр Татьяна Скабард, лауреат Премии Русского географического общества, режиссёр Ольга Стефанова, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, режиссёр Дмитрий Чернецов, кинокритик Андрей Шемякин и многие другие.

Думаю, что со временем при поддержке государства Премия приобретет статус национальной.

Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья им. А.Солженицына:

– За время существования наш Дом стал не только научным, но и крупным культурным центром. В том числе мы поддерживаем отечественных кинематографистов, безвозмездно показывая на нашей площадке документальные фильмы. Те темы, которые раскрываются в картинах очень важны для развития науки, культуры, образования. Выдающийся авиаконструктор И.И.Сикорский в 1969 году писал, что русский народ станет духовным и нравственным лидером возродившейся гуманности, если человечество найдет в себе силы себя сохранить. Россия сейчас тот остров, где сохраняется великая европейская культура. И учреждая эту премию мы вносим свой вклад, в то, чтобы наш народ стал лидером духовности и нравственности.

Представители профессионального киносообщества единодушно высказались в поддержку учреждения Премии. Кинематографисты подчеркивали важность создания площадки, где бы анализировались процессы, которые происходят в неигровом кинематографе и вырабатывались направления, происходил не только профессиональный обмен мнениями, но и осуществлялась прямая связь со зрителем, который может со своей точки зрения рассказать, как меняется документальное кино. Отмечена необходимость поощрения созидательного кино, способствующего сохранению культурного наследия, нравственности, созданного с любовью к своей стране и народу, которое будет возвращать уважение к ремеслу кинематографа.

Михаил Анисимов, генеральный продюсер мультиплатформенного оператора Триколор кино и ТВ:

– Документальное кино недооценено, зрители его не видят. Я предлагаю открыть линейку Премии «Золотая Свеча», в приложении Триколор кино и ТВ, где показывать фильмы для 40 млн. зрителей. А также учредить свою номинацию в рамках Премии и свой приз.

Премия «Золотая Свеча» будет вручаться за создание наиболее значительных и ярких документальных фильмов, посвященных важным страницам истории и актуальным вопросам современной жизни.

Лауреатов будет ежегодно определять Художественный совет, в состав которого войдут ведущие отечественные документалисты. Официальная награда Премии — бронзовая скульптура «Золотая Свеча» — символ творческого горения художника — будет вручаться в номинациях за лучшие полнометражный и короткометражный неигровые фильмы. По специальному решению организаторов приз может быть вручен в номинации за вклад в киноискусство. Сохранится и приз зрительских симпатий киноклуба «Русский путь», где по-прежнему в течение года будут проходить открытые показы всех фильмов, отобранных на соискание Премии.

Для участия в отборе на соискание Премии «Золотая Свеча» приглашаются кинематографисты, создавшие неигровые киноработы в 2021 – 2022 годах. Заявки на участие принимаются с 1 ноября по 25 декабря. Вручение премии состоится в конце следующего года. Вся информация размещена в социальных сетях на страницах Премии в Телеграм и ВКонтакте.

Фото — Фатима АЛИКОВА, Екатерина СТРУНИЛИНА

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