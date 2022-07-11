Российская NFT-экосистема CLC впервые в мире перенесла федеральное мероприятие в метавселенную

Будущее уже здесь! Российская NFT-экосистема CLC открыла новую реальность и впервые в мире перенесла событие федерального значения в пространство метавселенной. Совместно с галереей токенизированного искусства «Stella’s Art Space» в Decentraland была проведена трансляция форума «Российская креативная неделя» — главного события креативной индустрии этого года, которое состоялось с 7 по 10 июля в Парке Горького.

Трансляция шла параллельно с мероприятием в режиме офлайн. Пользователи Decentraland со всего мира смогли присоединиться к ряду открытых бесед и лекций, посвященных темам развития метавселенных, глобальной цифровизации и особенностям новой сферы, грамотное вхождение в которую требует усилий и креативного мышления. Главные вопросы Форума: какая она — мета-жизнь? Есть ли в ней смысл, правда, любовь, культура? И всегда ли возможно вернуться в реальность?

Среди спикеров: директор «Мультимедиа Арт Музей» Ольга Свиблова, президент фонда развития и поддержки современного искусства Дмитрий Левочкин, со-основатели CLC Антон Гусев, концептуальный художник Стелла Лабужская, Артем Злочевский и многие другие.

Аватары игроков Decentraland смогли принять участие в активностях Форума и получить памятные подарки в виде NFT-украшений от метавселенческого ювелирного бренда TOAS.

Кроме того, в рамках события в галерее «Stella’s Art Space» состоялась выставка NFT-работ современных художников. Публике были представлены произведения таких современных авторов как Platon Yurich, Глеб Солнцев, Max Goshko-Dankov, арт-группа Synticate, Anastasia BriArt и Миша Мост.

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