Российские фильмы представили на 16-м Пекинском международном кинофестивале

В столице Китая проходит 16-й Пекинский международный кинофестиваль. РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует участие трех российских фильмов в программе фестиваля.

Режиссер Андрей Зайцев представит на фестивале свою ленту «Двое в одной жизни, не считая собаки» – историю о пожилой паре питерских интеллигентов, переживших Великую Отечественную войну детьми. Фильм, уже завоевавший две награды Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», поборется в Китае в конкурсной программе за премию «Тяньтань» («Храм неба»).

Военная драма «Август» и историческая картина «Первый на Олимпе» будут представлены в масштабной секции внеконкурсных показов «Панорама», демонстрирующей ключевые мировые премьеры.

«Высокий уровень сотрудничества России и Китая в сфере культуры нашел свое отражение во взаимном участии национальных фильмов в значимых кинофестивалях, проходящих в наших странах: российские ленты участвуют в Пекинском международном кинофестивале, одновременно китайские фильмы представлены в программе Московского международного кинофестиваля. Повествуя о важных ценностях и смыслах, искусство кино продолжает укреплять культурные мосты между нашими народами», – подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Российские фильмы в программе Пекинского международного кинофестиваля – это важный и символичный шаг в укреплении позиций нашего кино на международной кинематографической карте. Участие в таком престижном фестивале подчеркивает значение отечественных кинолент и способствует укреплению многолетней дружбы между нашими странами», – отметила Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.