Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВ Кыргызстане завершился Фестиваль российского кино

В Кыргызстане завершился Фестиваль российского кино

editor
By editor
28
фестиваль российского кино - кыргызстан
Фото: пресс-служба РОСКИНО

В Бишкеке завершился «Фестиваль российского кино Кыргызстан 2025». Показы организовало РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Российской Федерации в Кыргызской Республике.

В этом году программа была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — дате, объединяющей народы России и Кыргызстана. Открыла Фестиваль российского кино новая военная драма «Август», в программу также вошли фильм о героических защитниках Брестской крепости «В списках не значился» и историческая драма «Любовь Советского Союза».

Помимо военных драм зрители увидели еще три современные картины: фантастическое приключение «Кракен», спортивную драму «Первый на Олимпе» и добрую анимационную ленту для всей семьи «Доктор Динозавров».

На торжественной церемонии открытия зрителей приветствовали Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев, а также режиссер Никита Высоцкий, представивший фильм «Август» полному залу гостей. В состав творческой делегации также вошли режиссер Сергей Коротаев и актер Кирилл Кузнецов.

«Развитие российско-кыргызского взаимодействия в сфере культуры и кинематографии имеет приоритетное значение в укреплении стратегического партнерства двух стран. Достигнутый уровень сотрудничества, историческая дружба наших народов, а также совместная работа профильных культурных ведомств позволяет нам успешно реализовывать яркие двусторонние проекты, среди которых традиционные обменные дни культуры и фестивали кино», — говорит министр культуры России Ольга Любимова.

После показов фильмов «Август» и «Любовь Советского Союза» состоялись сессии вопросов и ответов с режиссером Никитой Высоцким и актером Кириллом Кузнецовым, а после показа драмы «В списках не значился» со зрителями пообщался режиссер картины Сергей Коротаев.

Фестивали российского кино ежегодно проводятся в Кыргызстане. Зрители традиционно проявляют большой интерес к новинкам российского кино, а российская аудитория с не меньшим вниманием встречает показы кыргызских фильмов в России.

Предыдущая статья
«Орлеанская дева»: за месяц до премьеры
Следующая статья
Светская премьера фильма «Попутчики» в СИНЕМА ПАРК МОСФИЛЬМ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru