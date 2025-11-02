В Кыргызстане завершился Фестиваль российского кино

В Бишкеке завершился «Фестиваль российского кино Кыргызстан 2025». Показы организовало РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Российской Федерации в Кыргызской Республике.

В этом году программа была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — дате, объединяющей народы России и Кыргызстана. Открыла Фестиваль российского кино новая военная драма «Август», в программу также вошли фильм о героических защитниках Брестской крепости «В списках не значился» и историческая драма «Любовь Советского Союза».

Помимо военных драм зрители увидели еще три современные картины: фантастическое приключение «Кракен», спортивную драму «Первый на Олимпе» и добрую анимационную ленту для всей семьи «Доктор Динозавров».

На торжественной церемонии открытия зрителей приветствовали Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев, а также режиссер Никита Высоцкий, представивший фильм «Август» полному залу гостей. В состав творческой делегации также вошли режиссер Сергей Коротаев и актер Кирилл Кузнецов.

«Развитие российско-кыргызского взаимодействия в сфере культуры и кинематографии имеет приоритетное значение в укреплении стратегического партнерства двух стран. Достигнутый уровень сотрудничества, историческая дружба наших народов, а также совместная работа профильных культурных ведомств позволяет нам успешно реализовывать яркие двусторонние проекты, среди которых традиционные обменные дни культуры и фестивали кино», — говорит министр культуры России Ольга Любимова.

После показов фильмов «Август» и «Любовь Советского Союза» состоялись сессии вопросов и ответов с режиссером Никитой Высоцким и актером Кириллом Кузнецовым, а после показа драмы «В списках не значился» со зрителями пообщался режиссер картины Сергей Коротаев.

Фестивали российского кино ежегодно проводятся в Кыргызстане. Зрители традиционно проявляют большой интерес к новинкам российского кино, а российская аудитория с не меньшим вниманием встречает показы кыргызских фильмов в России.