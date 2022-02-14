Драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль». Премьера на телеканале «Россия»!

21 февраля 2022 года, в 21:20, на телеканале «Россия» состоится премьера драмы «Когда закончится февраль» режиссёра Елены Цыплаковой. В главных ролях Марина Коняшкина, Сергей Перегудов, Евгений Шириков и Игорь Иванов.

В жизни у Ольги Рябининой (Марина Коняшкина) все прекрасно – любящий муж Кирилл (Сергей Перегудов), тринадцатилетний сын Петька, работа в рекламном агентстве, где ее все любят и ценят. Оля – лучший сотрудник, потому любой срочный заказ, конечно же, достается ей. Но в один злополучный вечер Ольге пришлось задержаться на работе, чтобы помочь коллеге. Домой она возвращалась уже затемно… Очень нескоро Ольга найдет в себе силы, чтобы вспомнить произошедшее во всех подробностях. Пройдя через многочисленные трудности и невзгоды, Ольга идет работать в кризисный центр, чтобы поддерживать других женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Удастся ли Ольге вырваться из замкнутого круга и, помогая другим, собрать свою жизнь по кусочкам, если прошлое все время напоминает о себе?

«Наша история про жизнь обычных людей, про то, как они откликаются на чужую боль. Про то, что легче справиться со всеми проблемами, когда есть близкие и неравнодушные люди рядом. В картине показаны все грани человеческих взаимоотношений. Это психологическая драма, в которой речь идет не просто о каких-то внешних событиях, самое главное – реакция героев на то, что происходит вокруг. Тут все складывалось из очень тонких, но точных деталей: атмосфера, внутренняя жизнь персонажей, отношения между ними. Мне кажется, что у нас получилась очень интересная картина, в ней снимались прекрасные актеры, которые замечательно сыграли судьбы своих героев. Марина Коняшкина — очень тонкая, яркая актриса. Я очень люблю эту историю, надеюсь, и зритель полюбит её тоже», – рассказывает режиссер Елена Цыплакова.

Фото — телеканал «Россия»

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