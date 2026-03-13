Россия и Кыргызстан: стратегическое партнёрство в фокусе «Евразийского вектора»

В Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» состоялась очередная встреча в рамках проекта «Евразийский вектор: наши соседи». Проект реализуется «Евразийской медиагруппой» совместно с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского. Его задача — показать пространство Большой Евразии через призму экономики, политики, образования, науки и культуры, опираясь на экспертный анализ и открытый диалог.

Темой нового выпуска стало сотрудничество и развитие отношений России и Кыргызстана, а также социально‑политические и экономические процессы в странах Центральной Азии. Автор и ведущий программы, и.о. ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, кандидат исторических наук Иван Кротт выступил модератором встречи.

В дискуссии приняли участие ведущие эксперты: заведующий кафедрой международных отношений, социологии и политологии ОмГУ, доктор исторических наук Виктор Миронов; общественный деятель, кандидат экономических наук Калнур Ормушев; директор аналитического центра Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, член экспертной группы по направлению «Образование и развитие» Агентства стратегических инициатив Эдуард Саттаров.

Кыргызстан как стратегический партнёр

Открывая дискуссию, Иван Кротт подчеркнул особое место Кыргызстана в системе международных связей России: это страна с давними историческими связями, общим прошлым и ярко выраженной региональной спецификой.

Виктор Миронов обратил внимание на уникальность политической системы Кыргызстана как единственной в постсоветской Центральной Азии парламентской республики, что определяет особенности её внутреннего развития и международного позиционирования.

Калнур Ормушев отметил, что, несмотря на официальный статус стратегического партнёрства, экономический потенциал взаимодействия двух стран остаётся в значительной степени нереализованным. Среди ключевых сфер сотрудничества он выделил энергетику, горнорудный сектор, сельское хозяйство и туризм.

«Иссык‑Куль — наша жемчужина, уникальный курорт, но потенциал туристического обмена между нашими регионами далеко не исчерпан. Для сибиряков это ещё и возможность получить солнечные витамины. Правительствам Кыргызстана и Омской области есть над чем работать в этом направлении», — подчеркнул Ормушев.

Геополитический контекст: интересы внешних игроков

Эксперты обсудили растущее влияние нерегиональных держав в Центральной Азии. Китай, Турция, страны Евросоюза, Великобритания, Индия и государства Персидского залива активно реализуют свои проекты в регионе.

По данным, представленным в ходе дискуссии, структура инвестиций в Кыргызстане на 2024 год выглядит следующим образом: Китай — 27,8%, Россия — 27,1%. При этом Китай реализует масштабные инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь», включая строительство железнодорожной магистрали, которая в перспективе может стать конкурентом Транссиба.

Особое внимание было уделено активности Турции в рамках Организации тюркских государств. Калнур Ормушев высказал мнение, что за деятельностью Турции прослеживается координация с западными странами, прежде всего Великобританией, что требует внимательного анализа.

Образование и языковая политика: вызовы и перспективы

Эдуард Саттаров представил анализ ситуации в образовательной сфере. Он указал на тревожную тенденцию: среди молодёжи до 30 лет знание русского языка снижается, уступая место английскому, китайскому, корейскому.

«Русский язык для молодого поколения становится языком не второго, а третьего ранга. Причина в том, что молодёжь связывает своё будущее уже не с Россией», — констатировал эксперт.

В то же время сохраняется высокий спрос на русскоязычное образование. Сегодня 11% школ Кыргызстана (около 260) ведут обучение на русском языке, в них учится около 30% всех школьников. Эти школы перегружены, что наглядно показывает востребованность российского образования.

Важной темой обсуждения стало строительство совместных российско‑кыргызских школ. Планируется возвести девять школ, первые три — в Бишкеке, Караколе и Баткене. Башкирский педагогический университет им. М. Акмуллы выступает оператором по подготовке педагогических кадров для этих учебных заведений.

«Мы не должны разделять образовательный и культурный блоки — они идут сообща. Наш университет единственный в России открыл направление подготовки “кыргызский и русский язык”, привлекая преподавателей из Кыргызстана. Это основа будущих педагогических кадров для совместных школ», — добавил Саттаров.

Риски и проблемные зоны

Эксперты сошлись во мнении, что основным внешним вызовом остаётся глобальная политическая турбулентность. На этом фоне особенно важна выверенная и последовательная политика в отношении партнёров по евразийскому пространству.

Виктор Миронов указал и на внутренние риски: быстрый экономический рост Кыргызстана (более 11% в первой половине 2025 года) сопровождается ростом социального неравенства, что необходимо учитывать при реализации совместных российско‑кыргызских проектов.

Калнур Ормушев, резюмируя дискуссию, подчеркнул: «Я хотел бы, чтобы Кыргызстан остался не только в российском образовательном пространстве, но и в политическом, и экономическом. Российским учёным, политикам, деятелям культуры нужно быть активнее. Пушкин не ждал, когда киргизский народ выучит русский язык — он писал прекрасные произведения, и мы их читали и старались читать в подлиннике».

Итоги

Подводя итоги встречи, Иван Кротт отметил многовекторный характер внешней политики Кыргызстана при сохранении устойчивых связей с Россией. Стабилизация политической системы, участие в ЕАЭС, ШОС и ОДКБ создают надёжную основу для дальнейшего развития сотрудничества.

Ключевым фактором на перспективу участники назвали работу с молодёжью, поддержку русского языка и совместных образовательных проектов, которые формируют долгосрочную базу двусторонних отношений.