В Пермском крае завершились съемки фильма «Мама просила не вызывать метеорит»

В Пермском крае завершились съёмки короткометражного фильма «Мама просила не взрывать метеорит». Проект реализуется при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России – в рамках Конкурса проектов игровых фильмов 2025 года.

По сюжету, десятилетний мальчик заводит дружбу с упавшим метеоритом, который разгуливает по улицам, разрушая быт местных жителей. Вторжение небесного тела в быт местных жителей сперва выглядит разрушительным и явным: метеорит можно потрогать, он рушит сараи, заборы, действует на нервы соседке. Камерная, внутренняя драма персонажей приобретает физическую форму. Только главный герой знает об истинной причине этих деструктивных действий – метеорит ищет свои осколки. Пытаясь спасти друга от уничтожения, мальчику предстоит убедить отца поверить в чудо.

«Посредством жанра sci-fi мы исследуем историю о сыне и отце, по-разному проживающих утрату. Фильм о том, как важно не разрушить то, что ещё можно сохранить, о самом трудном в горе – принять боль как часть жизни. Метеорит в нашей истории становится образом любви, живущей дольше человека и не признающей финальной точки», – отметила Света Владимирова, режиссёр и соавтор сценария.

Кроме того, она рассказала про особенности локации. «С самого начала съёмки планировались и были проведены в рабочем посёлке Пашия – месте, которое стало не просто локацией, а центром картины. Сердце поселения – огромный завод, вокруг которого выстраивается жизнь посёлка; холмистый ландшафт и величественный Канабековский камень – гора посреди Пашии – задают особый ритм истории. Именно к этой горе с трепетом и осторожностью стремятся добраться наши герои», – пояснила Света Владимирова.

Главную роль мальчика Тёмы исполнил Ярослав Головнёв, сыгравший вместе с Юрием Стояновым в яркой комедии прошлого года «На деревню дедушке». Отца Тёмы сыграл Леонид Тележинский, знакомый зрителям по участию в сериалах «Аутсорс», «Актрисы», «Даёшь молодёжь» и т.д. В фильме также снимались актёры из Перми Олег Выходов (Анатолич) и Наталья Шемес (Наталья) и екатеринбургская актриса Марина Гапченко (Бабуля).

Соавтор сценария и продюсер – Лиза Морозова. Оператор-постановщик – Александр Новиков. Художник-постановщик – Елизавета Юдина. Второй режиссёр – Михаил Богатырёв. Художник по костюмам – Ульяна Володкина. Производство – компания «ЦЕХ».